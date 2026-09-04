Erzurum'da kırtasiyelerde fahiş fiyat denetimi yapıldı; eğitim yılı boyunca sürecek - Son Dakika
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Erzurum'da kırtasiyelerde fahiş fiyat denetimi yapıldı; eğitim yılı boyunca sürecek

Erzurum\'da kırtasiyelerde fahiş fiyat denetimi yapıldı; eğitim yılı boyunca sürecek
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Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Erzurum'daki kırtasiyelerde fahiş fiyat ve fiyat etiketi ile raf-kasa uyuşmazlığı denetimi gerçekleştirdi. Müdür Hüseyin Yücel, denetimlerin eğitim yılı süresince süreceğini belirterek mağdur olan tüketicilerin CİMER, HFA mobil uygulaması veya ALO 175 hattına başvurabileceğini duyurdu.

Erzurum'da Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde kırtasiyelerde fahiş fiyat ve fiyat etiketi denetimi yapıldı.

Kentteki kırtasiyelere giden ekipler, ürünlerin fiyat etiketlerini kontrol etti, raf ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı.

Ekipler, kırtasiye ürünlerinde fahiş fiyat uygulanıp uygulanmadığını da denetledi.

Ticaret İl Müdürü Hüseyin Yücel, okulların açılmasından önce kırtasiye alımlarının güvenli ve ekonomik şartlarda yapılabilmesi amacıyla denetimlerin yoğunlaştırıldığını söyledi.

Yücel, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında fiyat etiketi ve raf-kasa uyuşmazlığı ile 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında fahiş fiyat denetimleri yapıldığını belirtti.

Kırtasiye alışverişi yapacak tüketicileri uyaran Yücel, "Öğrenci ve velilerimizin, kırtasiye ürünü aldıklarında etiket olup olmadığını, raf-kasa fiyatının uygun olup olmadığını, alınan ürün fiyatının fahiş olduğunu düşünüyorlarsa görselleriyle birlikte CİMER üzerinden, HFA mobil uygulaması üzerinden, İl Müdürlüğümüze dilekçeyle ya da ALO 175 Tüketici Hattı'nı arayarak bizlere bildirmelerini istiyoruz." dedi.

Yücel, denetimlerin eğitim yılı süresince devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi, Hüseyin Yücel, Erzurum, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum'da kırtasiyelerde fahiş fiyat denetimi yapıldı; eğitim yılı boyunca sürecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum'da kırtasiyelerde fahiş fiyat denetimi yapıldı; eğitim yılı boyunca sürecek - Son Dakika
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