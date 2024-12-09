Erzurum\'da Kış Sporları İçin Yeni Doğa Noktası: Köşk Göleti

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ERZURUM Valisi Mustafa Çiftçi, 'Köşk Göleti'nde imcelemelerde bulunarak, "Kamp, doğa yürüyüşleri ve çeşitli spor etkinlikleri için çok uygun bir yer. Burada kış sporlarını geliştirmek amacıyla saha çalışmaları yapacağız" dedi.

Vali Mustafa Çiftçi, Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübü üyeleri ve aileleriyle, Yakutiye ilçesi sınırlarındaki Köşk Göleti'ni gezdi. 2 bin 500 metre rakımda, yer yer 60 metre derinliğe sahip ve 10 kilometrekarelik alana yayılan Köşk Göleti'nin buz tutan yüzeyinde yürüyen Vali Çiftçi, göletin kış sporlarına çok uygun bir yer olduğunu bildirdi. Bölgenin tanıtımı için çalışmalar yapılacağını, off-road, ATV gibi doğa etkinlikleri planladıklarını belirten Vali Çiftçi, "Erzurum geniş coğrafyasında keşfedilmeyi bekleyen pek çok doğal güzelliğe sahip. Köşk Göleti de bunlardan biri. Kamp, doğa yürüyüşleri ve çeşitli spor etkinlikleri için çok uygun bir yer. İlerleyen günlerde burada kış sporlarını geliştirmek amacıyla saha çalışmaları yapacağız. Tabiat şu anda gayet güzel. Kar yağıyor. Arkamızda güzel bir orman var. Gölet tamamen donmuş durumda. Ben bütün maceraseverleri, doğaseverleri bu eşsiz güzelliği keşfetmek için hem Köşk Göleti'ne hem de ilimizin değişik yerlerine davet ediyorum" diye konuştu.

Haber-Kamera: ERZURUM,