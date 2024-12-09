Erzurum'da Kış Sporları İçin Yeni Doğa Noktası: Köşk Göleti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Erzurum'da Kış Sporları İçin Yeni Doğa Noktası: Köşk Göleti

Erzurum\'da Kış Sporları İçin Yeni Doğa Noktası: Köşk Göleti

Vali Mustafa Çiftçi, Köşk Göleti'nde kış sporlarının geliştirilmesi için saha çalışmaları yapacaklarını belirtti. Doğa yürüyüşleri ve çeşitli spor etkinlikleri için ideal bir yer olduğunu vurguladı.

09.12.2024 16:33  Güncelleme: 16:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ERZURUM Valisi Mustafa Çiftçi, 'Köşk Göleti'nde imcelemelerde bulunarak, "Kamp, doğa yürüyüşleri ve çeşitli spor etkinlikleri için çok uygun bir yer. Burada kış sporlarını geliştirmek amacıyla saha çalışmaları yapacağız" dedi.

Vali Mustafa Çiftçi, Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübü üyeleri ve aileleriyle, Yakutiye ilçesi sınırlarındaki Köşk Göleti'ni gezdi. 2 bin 500 metre rakımda, yer yer 60 metre derinliğe sahip ve 10 kilometrekarelik alana yayılan Köşk Göleti'nin buz tutan yüzeyinde yürüyen Vali Çiftçi, göletin kış sporlarına çok uygun bir yer olduğunu bildirdi. Bölgenin tanıtımı için çalışmalar yapılacağını, off-road, ATV gibi doğa etkinlikleri planladıklarını belirten Vali Çiftçi, "Erzurum geniş coğrafyasında keşfedilmeyi bekleyen pek çok doğal güzelliğe sahip. Köşk Göleti de bunlardan biri. Kamp, doğa yürüyüşleri ve çeşitli spor etkinlikleri için çok uygun bir yer. İlerleyen günlerde burada kış sporlarını geliştirmek amacıyla saha çalışmaları yapacağız. Tabiat şu anda gayet güzel. Kar yağıyor. Arkamızda güzel bir orman var. Gölet tamamen donmuş durumda. Ben bütün maceraseverleri, doğaseverleri bu eşsiz güzelliği keşfetmek için hem Köşk Göleti'ne hem de ilimizin değişik yerlerine davet ediyorum" diye konuştu.

Haber-Kamera: ERZURUM,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Mustafa Çiftçi, Erzurum, Güncel, Yaşam, Çevre, Doğa, Spor, Köşk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum'da Kış Sporları İçin Yeni Doğa Noktası: Köşk Göleti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:14 Merkez Bankası rezervleri tarihi seviyede Merkez Bankası rezervleri tarihi seviyede
16:45 Esad’ın zulmü, hapishanelerdeki tutsakları bu hale getirdi Esad'ın zulmü, hapishanelerdeki tutsakları bu hale getirdi
16:21 Suriye’de başbakanlık koltuğuna oturan isim belli oldu Suriye'de başbakanlık koltuğuna oturan isim belli oldu
13:49 Münbiç’i terörden temizleyen operasyon İsrailli bakanı küplere bindirdi Münbiç'i terörden temizleyen operasyon İsrailli bakanı küplere bindirdi
11:23 Isparta’da askeri helikopter düştü 1’i tuğgeneral 6 askerimiz şehit Isparta'da askeri helikopter düştü! 1'i tuğgeneral 6 askerimiz şehit
00:20 ABD, Suriye’ye operasyon başlattı 75’ten fazla bölgeye hava saldırısı ABD, Suriye'ye operasyon başlattı! 75'ten fazla bölgeye hava saldırısı
00:12 Torbalı Belediye Başkanı Demir’den ilçedeki Suriyelilere çağrı: Tek yön otobüs biletleriniz için bize başvurabilirsiniz Torbalı Belediye Başkanı Demir'den ilçedeki Suriyelilere çağrı: Tek yön otobüs biletleriniz için bize başvurabilirsiniz
23:54 BDİSK Basın-İş: Her 4 basın emekçisinden biri asgari ücretin altında maaş alıyor BDİSK Basın-İş: Her 4 basın emekçisinden biri asgari ücretin altında maaş alıyor
23:44 Altın Kelebek’te en iyi fantezi müzik sanatçısı ödülü Ebru Yaşar’ın Altın Kelebek'te en iyi fantezi müzik sanatçısı ödülü Ebru Yaşar'ın
23:34 Trump, NATO Üyesi Ülkelerin Ödeneklerini Ödemezse İttifaktan Çıkabiliriz Diyor Trump, NATO Üyesi Ülkelerin Ödeneklerini Ödemezse İttifaktan Çıkabiliriz Diyor
23:14 “Selanikliler de geri dönsün“ diyen müdür görevden alındı "Selanikliler de geri dönsün" diyen müdür görevden alındı
23:13 Şam yolunda tarihi görüntüler Suriyeliler yola çıktı, araç kuyruğunun sonu görülmedi Şam yolunda tarihi görüntüler! Suriyeliler yola çıktı, araç kuyruğunun sonu görülmedi
23:02 Erdoğan duyurdu: KYK burs ve kredi miktarı belli oldu Erdoğan duyurdu: KYK burs ve kredi miktarı belli oldu
22:42 Altın Kelebek’e çocuk oyuncunun Narin’le ilgili sözleri damga vurdu Altın Kelebek'e çocuk oyuncunun Narin'le ilgili sözleri damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2024 17:53:50. #1.11#
SON DAKİKA: Erzurum'da Kış Sporları İçin Yeni Doğa Noktası: Köşk Göleti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.