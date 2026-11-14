Erzurum'da kış tedbirleri toplantısında mahsur kalanlara zamanında ulaşılması istendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Erzurum'da kış tedbirleri toplantısında mahsur kalanlara zamanında ulaşılması istendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzurum\'da kış tedbirleri toplantısında mahsur kalanlara zamanında ulaşılması istendi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Erzurum'da Vali Aydın Baruş başkanlığında yapılan 2026-2027 Kış Tedbirleri Toplantısı'nda kış koşullarına karşı alınacak önlemler görüşüldü. Baruş, mahsur kalanlara zamanında ulaşılması ve sağlık yardımı gerekenlerin hızla sağlık kuruluşlarına sevk edilmesi gerektiğini söyledi.

Erzurum'da Vali Aydın Baruş başkanlığında, kışın yaşanabilecek olumsuzluklara karşı alınacak tedbirlerin değerlendirildiği 2026-2027 Kış Tedbirleri Toplantısı yapıldı.

AFAD Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Baruş, kış mevsiminde kar yağışı, buzlanma, sis ve tipi gibi olumsuz hava koşullarının trafik güvenliğini ve ulaşımı olumsuz etkileyebildiğini belirtti.

Bu koşullardan kaynaklanabilecek trafik kazalarının önlenmesi ve ulaşımın güvenli şekilde sürdürülmesinin önemine dikkati çeken Baruş, şu ifadeleri kullandı:

"Kışın arazide veya yollarda mahsur kalan vatandaşlara zamanında ulaşılması, sağlık yardımı gerekenlerin en kısa sürede sağlık kuruluşlarına sevk edilmesi gerekiyor. Vatandaşlarımızın hava koşullarına ilişkin zamanında bilgilendirilmesi ve gerekli tedbirleri önceden alabilmeleri de çok önemlidir."

Baruş, bu kapsamda kurumların da kendi sorumluluk alanlarında gerekli hazırlıkları yapması gerektiğini kaydetti.

Kış tedbirlerinin etkin yürütülmesi, kurumlar arasında işbirliği ve koordinasyonun sağlanması ve alınması gereken önlemlerin önceden belirlenmesi amacıyla düzenlenen toplantıda, 2026-2027 kış mevsiminde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı alınacak tedbirler, kurumların görev ve sorumlulukları ile yürütülecek çalışmalar ele alındı.

Toplantıya, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cengiz Yıldız, Erzurum İl Afet ve Acil Durum Müdürü Selahattin Karslı ve kurum müdürleri katıldı.

Kaynak: AA
Yerel HaberlerGüvenlikErzurumGüncelTrafikAydınSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyanın en iyi peyniri seçildi 5 bin 330 rakibini geride bıraktı Dünyanın en iyi peyniri seçildi! 5 bin 330 rakibini geride bıraktı
Eşinden gizlice kursa yazılan 65 yaşındaki Emriye Günel, direksiyon sınavını dördüncü denemede geçti Eşinden gizlice kursa yazılan 65 yaşındaki Emriye Günel, direksiyon sınavını dördüncü denemede geçti
Otomobilinin far ampulünü değiştirecekti Gerçeği öğrenince inanamadı Otomobilinin far ampulünü değiştirecekti! Gerçeği öğrenince inanamadı
Suudi generale tuzak Türkiye sorusu Neyse ki gereken cevabı verdi Suudi generale tuzak Türkiye sorusu! Neyse ki gereken cevabı verdi
AK Parti’den emekli ve asgari ücretlileri heyecanlandıran sözler: Haklılar, gelirler yükselecek AK Parti'den emekli ve asgari ücretlileri heyecanlandıran sözler: Haklılar, gelirler yükselecek
Bakan Şimşek’e emekli, memur ve asgari ücret soruldu Yanıtı dikkat çekti Bakan Şimşek'e emekli, memur ve asgari ücret soruldu! Yanıtı dikkat çekti
17:16
Arda Güler’in yeni maaşı belli oldu Adeta servet kazanacak
Arda Güler'in yeni maaşı belli oldu! Adeta servet kazanacak
16:59
Ankara’da dengeleri değiştirebilecek ittifak Cumhurbaşkanı adayı da belli
Ankara’da dengeleri değiştirebilecek ittifak! Cumhurbaşkanı adayı da belli
16:26
Nasır Hastanesi saldırısına 18 ülkeden ortak kınama, Türkiye de listede
Nasır Hastanesi saldırısına 18 ülkeden ortak kınama, Türkiye de listede
16:09
Çobanlar Grubu’na Ankara’da operasyon: El konulan otel 660 milyon lira
Çobanlar Grubu'na Ankara'da operasyon: El konulan otel 660 milyon lira
14:21
Haberler.com gündeme getirdi, şehidin evine gönderilen yemek için belediye başkanı özür diledi
Haberler.com gündeme getirdi, şehidin evine gönderilen yemek için belediye başkanı özür diledi
14:04
Türkiye bu köyü konuşuyor Kendi akaryakıt istasyonlarını aldılar
Türkiye bu köyü konuşuyor! Kendi akaryakıt istasyonlarını aldılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2026 17:30:41. #7.12#
SON DAKİKA: Erzurum'da kış tedbirleri toplantısında mahsur kalanlara zamanında ulaşılması istendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android