Erzurum\'da Klasik Otomobil Fuarı Düzenlendi

Erzurum'da "Klasik Otomobil Fuarı" etkinliği gerçekleştirildi.

Erzurum Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğinde Havuzbaşı Kent Meydanı'nda düzenlenen fuarda 55 klasik araç, tutkunlarının beğenisine sunuldu.

Vali Mustafa Çiftçi, açılışta yaptığı konuşmada, Erzurum'un "Avrupa Kış Sporları Başkenti" ve "Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 2025 Turizm Başkenti" olduğunu belirterek, 6-12 Ocak tarihlerinde Kış Oyunları'yla başlayan etkinliklerin tüm hızıyla devam ettiği söyledi.

Bu kapsamda, bugüne kadar toplamda 34 etkinlik gerçekleştirdiklerini dile getiren Çiftçi, ağustos ayı içerisinde 10 etkinlik daha yapacaklarını, yıl sonuna kadar bu sayının 70'i geçeceğini anlattı.

Fuarın turizm etkinlikleri kapsamında yapıldığını dile getiren Çiftçi, "Burada 1950 yılından 1990 yılına kadar değişik dönemlerde kullanılmış olan ve şu anda da hala kullanılmaya devam eden klasik otomobilleri görebileceksiniz." dedi.

Çiftçi, programın düzenlenmesinde emeği geçenler ile araçları, vatandaşlarla buluşturan bütün klasik otomobil severlere teşekkür etti.

Hedef ulusal klasik araç fuarı

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer, fuarda yalnızca klasik otomobillerin sergilenmediğini, aynı zamanda bir dönemin yaşam tarzını, yolculuk anlayışını ve estetik bakışını vatandaşlarla buluşturduklarını söyledi.

Her biri kendi döneminin ruhunu taşıyan bu klasik otomobillerin geçmişin hikayesini günümüze taşıyan kıymetli kültür varlıkları olduğunu vurgulayan Yer, şunları kaydetti:

"Kültür yalnızca sanat eserlerinde değil mimariden müziğe, halk oyunlarından mutfağa elbette ki ulaşım araçlarına kadar geniş bir yelpazede kendini gösterir. Klasik otomobiller de bu anlamda hem teknolojik gelişimi hem de estetik anlayışın zaman içerisindeki değişimini bize gösteren çok değerli araçlardır. Erzurum olarak bu zenginliğe ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyoruz. Bundan sonraki yıllarda bu organizasyonun tüm ülkemizdeki klasik otomobil tutkunlarını bir araya getirerek şehrimizde ulusal bir fuara dönüşmesini temenni ediyorum."

Klasik Otomobilciler İl Temsilcisi Sadık Körükler de Erzurum'un tarihi dokusuna ve kültürel zenginliğine yakışır bir şekilde nostaljiyi, sanatı ve mühendisliği bir araya getiren bu fuarda buluşmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek fuarın açılış yapıldı.

Halk oyunları ve mehteranda gösterisinin ardından vatandaşlar, meydanda sıralanan 55 klasik araca ilgi gösterirken, beğendikleri araçlarla da fotoğraf çektirdi.