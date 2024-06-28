Erzurum'da Koruyucu Aile Günü Şenliği Düzenlendi

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Erzurum'da "Koruyucu Aile Günü" kapsamında düzenlenen şenlikte koruyucu aileler ile çocuklar keyifli vakit geçirdi.

Yakutiye ilçesindeki Olimpiyat Park'ta düzenlenen şenlikte çocuklar, yüz boyama, ebru yapımı, el izi ile duvar boyama gibi çeşitli etkinliklere katıldı.

Halat çekme yarışı yapan koruyucu aileler ile çocuklara, döner ikram edildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, AA muhabirine, "koruyucu aile"nin öncelikli modellerden olduğunu belirterek, "Bir çocuk yetişir, dünya değişir düsturu doğrultusunda çocuklarımızın en iyi hizmet modelinden faydalanarak topluma, vatana ve millete hayırlı evlatlar olması için gerekeni yapmamız çok büyük bir önceliktir." dedi.

Aykut, "Koruyucu aile etkinlikleri kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak 54 aile, 65 çocuğumuza koruyucu aile hizmeti veriyoruz. Bu bizim için çok önemli ve kıymetlidir. Bu sayıyı, niteliği tutan Erzurum'daki bütün ailelerimizle artırma hedefindeyiz. Bu konuda her zaman koruyucu ailelerimizin yanındayız." diye konuştu.

Etkinliğe, Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı da katıldı.