Erzurum\'da Kültür Koruyucuları Eğitim Etkinlik Atölyesi Düzenlendi

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Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16 şehirde düzenlenen Kültür Yolu Festivalleri kapsamında, Erzurum'da "Kültür Koruyucuları Eğitim Etkinlik Atölyesi" ile çocuklara kültür varlıklarının önemi anlatıldı.

Konser, sergi, çocuk etkinlikleri, söyleşi ve tiyatro programlarının düzenlendiği festivalde, çocuklara kültür varlıklarını koruma bilinci de aşılanıyor. Bu kapsamda Erzurum Müzesi'nde bir araya gelen çocuklar, buradaki eserleri uzmanlar eşliğinde inceledi.

Daha sonra "Kültür Koruyucuları Eğitim Etkinlik Atölyesi"nde çocuklara kültür varlıklarının önemi ve tarihi mirası koruma yolları anlatıldı, atölye çalışması yaptırıldı.

Eğitimler sonunda çocuklara "Kültür Koruyucuları" rozeti takıldı.

Etkinlikle, Türkiye'de yaşanan kültür varlığı kaçakçılığının, kültür varlığı tahribatının ve kaçak kazı olaylarının önüne geçilmesi için toplumda farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.

"Ağaç yaşken eğilir atasözünden hareketle çocuklar öncelikli hedef kitlemiz"

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanlığı Eğitim ve Farkındalık Şube Müdürlüğünde görevli Arkeolog Meral Özdemir, gazetecilere, 2020'de kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının şube müdürlüğü düzeyinden daire başkanlığı düzeyine yükseltilmesiyle çalışmaların hız kazandığını söyledi.

Kültür Yolu Festivalleri aracılığıyla kültür koruyucuları eğitim etkinliğini gerçekleştirdiklerini ifade eden Özdemir, şöyle konuştu:

"Eğitim etkinliklerimizde ülkemizde kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadelede eğitim ihtiyaçlarını belirliyoruz. Daha sonra hedef kitleye uygun eğitimler yapmaktayız. Bu kapsamda çocuklar, yetişkinler, kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadelede görev alan personel gibi birçok hedef kitleye eğitim veriyoruz. Bunlar arasında muhtarlar, kolluk güçleri, jandarma, ve halkımız yer almakta. 'Ağaç yaşken eğilir' atasözünden hareketle çocuklar öncelikli hedef kitlemiz. Bu kapsamda da kültür koruyucuları projesini yürütmekteyiz. Kültür koruyucuları projesiyle çocukların kültür mirasına sahip çıkan, kültür varlıklarını tanıyan, koruyan bilinçli bir birey olarak kültür koruyucusu olmalarını hedeflemekteyiz. Bu kapsamda yaptığımız çalışmalarda, eğitim çalışmalarında müzik etkinlikleri, yaratıcı drama etkinlikleri ve atölye çalışmaları yapıyoruz. Bu çalışmaların hedef kitleye uygunluğu açısından çalışmanın akademisyenler, pedagoglar ve tiyatro sanatçılarımızdan destek alıyoruz."

Erzurum Müzesinde görevli Arkeolog Doç. Dr. Gülşah Altunkaynak da müze olarak söz konusu eğitimleri 2008'den bu yana yaptıklarını anlatarak, "Eğitimlerde amacımız, çocukların müzede çok keyifli vakit geçirmeleri, kültür varlıklarını tanımaları ve onları nasıl koruyacaklarını öğrenmeleri ama artık özellikle son dönemde kaçakçılık daire başkanlığımızın yürütmüş olduğu bu kültür koruyucuları kapsamında çalışmalarımız daha kurumsal bir kimlik kazandı." dedi.