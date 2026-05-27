Erzurum'da Kurban Kesimi Sırasında Kalp Krizi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erzurum'da Kurban Kesimi Sırasında Kalp Krizi

27.05.2026 15:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurban kesimi sırasında kalp krizi geçiren kişi hayatını kaybetti, 110 yaralı hastanelere başvurdu.

ERZURUM'da kurban kesimi sırasında kalp krizi geçiren kişi hayatını kaybetti. Kesim sırasında kendilerini yaralayan 110 kişi hastanelere başvurdu.

Erzurum'da kurban kesimi, bayram namazı sonrasında başladı. Günün ilk ışıklarıyla mesaiye başlayan Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin 'Kurban Yakalama Timi, bu kez kaçan kurbanlıklar yerine kesim sırasında huysuzlanan hayvanların sakinleştirilmesi için vatandaşlara yardımcı oldu.

HASTANEDE TEDAVİ EDİLDİLER

Erzurumlular, kurban kesiminde genellikle Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin Doğu Anadolu Canlı Hayvan Pazarı'nda kurduğu mobil mezbahaneleri tercih etti. Kurbanlarını evlerinin bulunduğu bölgelerde kesmeyi seçen 100'den fazla kişi, kendilerini yaraladı. Erzurum Şehir ve Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanelerine müracaat eden yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Erzurum'un Palandöken ilçesinde yakınlarıyla kurban kesen Ednan Hoşgör (65), kalp krizi geçirdi. Ambulansla Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Hoşgör, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

17 KİŞİ, HASTANELERE MÜRACAAT ETTİ

Erzurum'un Oltu ilçesinde kurban kesimi bayram namazı sonrası başladı. Kurbanlarını kesmek isterken kendilerini yaralayan 17 kişi Oltu Devlet Hastanesi Acil Polikliniği'ne başvurdu. Vücutlarının çeşitli bölgelerinden yaralananlar, hastanedeki tedavileri sonrası taburcu edildi.

Bu arada ilçedeki kesim alanlarında yoğunluk dikkat çekti. Kurban kesimi için bekleyenlere kavurma, pilav ve semaver çayı ikram edildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Kalp Krizi, Güvenlik, 3. Sayfa, Ekonomi, Erzurum, Kurban, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum'da Kurban Kesimi Sırasında Kalp Krizi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail, Lübnan’ın güneyinde kara operasyonuna başladı İsrail, Lübnan'ın güneyinde kara operasyonuna başladı
ABD Sağlık Bakanı, yılanı çıplak elleriyle yakaladı ABD Sağlık Bakanı, yılanı çıplak elleriyle yakaladı
Beşiktaş’ta yaprak dökümü: 11 ayrılık Beşiktaş'ta yaprak dökümü: 11 ayrılık
Ferhat Göçer’den sevgilisi Ömür Gedik’in “keçi“ paylaşımına dikkat çeken yorum Ferhat Göçer'den sevgilisi Ömür Gedik'in "keçi" paylaşımına dikkat çeken yorum
Kılıçdaroğlu için atılan sloganlara Gürsel Tekin’den sert tepki Kılıçdaroğlu için atılan sloganlara Gürsel Tekin'den sert tepki
Fenerbahçe’de de forma giymişti Bursaspor aradığı golcüyü buldu Fenerbahçe'de de forma giymişti! Bursaspor aradığı golcüyü buldu

16:33
Atletico Madrid, Ademola Lookman’a kapıyı gösterdi
Atletico Madrid, Ademola Lookman'a kapıyı gösterdi
15:40
İran duyurdu: ABD çekilecek, Hürmüz açılacak
İran duyurdu: ABD çekilecek, Hürmüz açılacak
15:36
Ali Koç’tan 4 Nisan saldırısı hakkında açıklama
Ali Koç'tan 4 Nisan saldırısı hakkında açıklama
13:25
Özel’den Kılıçdaroğlu’nun “Bana kalsa yarın kurultay yaparım“ sözlerine jet yanıt
Özel'den Kılıçdaroğlu'nun “Bana kalsa yarın kurultay yaparım" sözlerine jet yanıt
13:19
İspanya’da Başbakan Sanchez’in partisine polis baskını
İspanya'da Başbakan Sanchez'in partisine polis baskını
11:24
Kılıçdaroğlu: Tedbir kararı kalktıktan sonra yasal zeminde kurultay olur
Kılıçdaroğlu: Tedbir kararı kalktıktan sonra yasal zeminde kurultay olur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2026 16:37:53. #7.13#
SON DAKİKA: Erzurum'da Kurban Kesimi Sırasında Kalp Krizi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.