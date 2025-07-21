Erzurum'da kuvvetli sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.
Kentte öğle saatlerinde aralıklarla başlayan sağanak, ilerleyen saatlerde etkisini artırdı.
Yağışla kentteki bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Trafikte sürücüler ilerlemekte güçlük çekti, yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar da zor anlar yaşadı.
Son Dakika › Güncel › Erzurum'da Kuvvetli Sağanak - Son Dakika
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