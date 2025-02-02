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Erzurum'da Mahalli At Yarışı

Erzurum\'da Mahalli At Yarışı

Erzurum'da 12 atla kar üstünde davullu-zurnalı at yarışı yapıldı, kazananlar ödüllendirildi.

02.02.2025 16:18
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Erzurum'da 12 atın katılımıyla kar üstünde davullu-zurnalı "mahalli at yarışı" yapıldı.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından Erzurum'da "mahalli at yarışı" düzenlendi.

Yakutiye ilçesindeki bir arazide gerçekleştirilen yarışlara, kentteki 12 atlı spor kulüplerinden 12 at katıldı.

Atlar, kar üstünde bin 800 metrelik parkuru ilk sırada tamamlamak için kıyasıya mücadele etti.

Zaman zaman kazaların da olduğu yarışmayı, Aziziye Atlı Şengel Atlı Spor Kulübü sporcularından Enes Murat Aksakal, "Şanslı" isimli atıyla kazandı.

Dereceye girenlere davul-zurna eşliğinde kupa ve ödülleri verildi.

Yaraşmayı Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül ve çok sayıda vatandaş izledi.

Ödül töreninin ardından, vatandaşlar atlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Erzurum Temsilcisi Erdem Kara, AA muhabirine, daha önce bir kere yapılan mahalli at yarışlarının pandemi ve 6 şubat depremleri nedeniyle devam ettirilemediğini belirterek, "Bu bizim kültürümüz. Geçmişte bu yarışlar her zaman yapılırdı. Sonra bu unutulmaya başladı. At bizim kültürümüzün her yerinde var. Dün vardı bugün de var. Biz inşallah bu kültürü yaşatacağız. Bundan sonra bu yarışlar geleneksel hale getirilecek." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Erzurum'da Mahalli At Yarışı - Son Dakika

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