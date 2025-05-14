Erzurum'a mayıs ortasında kar yağdı (3)
Gaziantep'te oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finalini izlemeye giderken kendilerini taşıyan otobüsün kar nedeniyle yoldan çıkıp yan yattığı kazada taraftarlar camdan çıkarak kurtuldu. Bölgeye sevk edilen ekipler, üşüyen yolculara yardım etti. Yolcular ambulanslara alınarak ısıtılırken, otobüs bulunduğu yerden traktörle çıkartıldı.
Haber-Kamera: ERZURUM,
Son Dakika › Güncel › Erzurum'da Mayıs Ortasında Kar! - Son Dakika
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