Erzurum'da Miraç Kandili Coşkusu

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Erzurum'da Miraç Kandili dualarla idrak edildi

ERZURUM - Erzurum'da Miraç Kandili, Ulu Cami'nde düzenlenen programla idrak edildi.

Ulu Cami'de yatsı namazı öncesi yapılan programda, vatandaşlar Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte bir araya geldi. İlahilerin okunduğu Miraç gecesinde Yakutiye İlçe Müftüsü Selim Şahin günün anlam ve önemini anlatan bir sohbet yaptı.

Daha sonra eller hep birlikte kalkarak dualar edildi.