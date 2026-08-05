Erzurum'da Motosiklet Devrildi, Sürücü Yaralandı
Erzurum-Tortum kara yolunda motosikletin devrilmesi sonucu 18 yaşındaki sürücü yaralandı.
Erzurum'da motosikletin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
A.G. (18) yönetimindeki 25 AER 334 plakalı motosiklet, Erzurum- Tortum kara yolunda kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA
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