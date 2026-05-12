Erzurum\'da motosiklet kazası: 1 ağır yaralı

Erzurum'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
A.S'nin kullandığı 25 AS 858 plakalı hafif ticari araç, Atatürk Üniversitesi Yerleşkesi Prof. Dr. Ahmet Özel Caddesi'nde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 25 AEY 620 plakalı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan motosikletin sürücüsü, sağlık ekiplerince Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
