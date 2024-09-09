Öğrenciler Aziziye Tabyaları'nda Tarih Dersi Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Öğrenciler Aziziye Tabyaları'nda Tarih Dersi Aldı

Öğrenciler Aziziye Tabyaları\'nda Tarih Dersi Aldı

Erzurum'da yeni eğitim öğretim yılına başlayan öğrenciler, Osmanlı-Rus Savaşı'nda çarpışmalara sahne olan Aziziye Tabyaları'nda ilk ders heyecanı yaşadı. Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edilen otobüslerle tabyaların giriş noktasına kadar gelen öğrenciler, burada Türk bayrakları ile yaklaşık 1 kilometre yürüdü. Daha sonra emekli fizik öğretmeni Abdurrahman Zeynal'ın tarihi anlatan dersi dinleyen öğrenciler, Nene Hatun'un mezarını ziyaret etti.

09.09.2024 16:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
ERZURUM'da yeni eğitim öğretim yılına başlayan öğrenciler, 93 Harbi olarak bilinen Osmanlı-Rus Savaşı'nda çarpışmalara sahne olan Aziziye Tabyaları'nda ilk ders heyecanı yaşadı.

Erzurum'da yeni eğitim öğretim yılının başlaması ile bin 365 okuldaki 176 bin 474 öğrenci, dersbaşı yaptı. Atatürk Üniversitesi Özel Vakıf Okulları'nda eğitim gören öğrenciler de 93 Harbi olarak bilinen Osmanlı-Rus Savaşı'nda çarpışmalara sahne olan, Nene Hatun'un da mezarının bulunduğu Aziziye Tabyaları'nda, bugün ilk ders heyecanı yaşadı. Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edilen otobüslerle tabyaların giriş noktasına kadar gelen öğrenciler, burada ellerinde Türk bayrakları ile yaklaşık 1 kilometre yürüdü. Öğrenciler, daha sonra emekli fizik öğretmeni, araştırmacı yazar Abdurrahman Zeynal'ın tarihi anlatan 'Aşk-ı Vatan' dersini dinledi. Dersin ardından öğrenciler ile protokol üyeleri, Nene Hatun'un mezarını ziyaret edip, kırmızı karanfil bıraktı.

Kaynak: DHA

Abdurrahman Zeynal, Nene Hatun, Osmanlı, Aziziye, Erzurum, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öğrenciler Aziziye Tabyaları'nda Tarih Dersi Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:57 Narin Güran soruşturmasında kilit isim serbest bırakıldı Narin Güran soruşturmasında kilit isim serbest bırakıldı!
23:29 İzmir’de Kerem’in gecesi A Milli Takımımız, İzlanda’yı 3-1 mağlup etti İzmir'de Kerem'in gecesi! A Milli Takımımız, İzlanda'yı 3-1 mağlup etti
22:33 Amcadan, ’’Narin’in babası mısınız’’ sorusuna yanıt: Yok öyle bir şey Amcadan, ''Narin'in babası mısınız?'' sorusuna yanıt: Yok öyle bir şey
20:43 Narin Güran’ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı Narin Güran'ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı
20:08 13 yaşındaki Sevda kaybolduktan 3 gün sonra bulundu Emniyetteki ifadesinden sonra babası gözaltına alındı 13 yaşındaki Sevda kaybolduktan 3 gün sonra bulundu! Emniyetteki ifadesinden sonra babası gözaltına alındı
10:41 Arabistan’dan gelen çuval dolusu parayı reddeden Emre Mor Süper Lig’de kaldı Arabistan'dan gelen çuval dolusu parayı reddeden Emre Mor Süper Lig'de kaldı
10:29 Yakıt tankeri kamyonla kafa kafaya çarpıştı Patlamada 48 kişi hayatını kaybetti Yakıt tankeri kamyonla kafa kafaya çarpıştı! Patlamada 48 kişi hayatını kaybetti
10:20 Narin’in cenazesi kime teslim edilecek Merak edilen soru yanıt buldu Narin'in cenazesi kime teslim edilecek? Merak edilen soru yanıt buldu
10:17 İspanya’da boğa koşusu festivalinde boğaz 20 yaşındaki genci boynuzlayarak öldürdü İspanya'da boğa koşusu festivalinde boğaz 20 yaşındaki genci boynuzlayarak öldürdü
10:17 Altının gram fiyatı güne düşüşle başladı Altının gram fiyatı güne düşüşle başladı
10:05 Askerin Erdoğan’a selam vermediği iddia edilmişti Cumhurbaşkanlığı işin aslını açıkladı Askerin Erdoğan'a selam vermediği iddia edilmişti! Cumhurbaşkanlığı işin aslını açıkladı
10:04 Erken seçim ısrarının nedeni belli oldu İşte CHP lideri Özel’in önündeki son anket Erken seçim ısrarının nedeni belli oldu! İşte CHP lideri Özel'in önündeki son anket
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2024 01:15:55. #1.11#
SON DAKİKA: Öğrenciler Aziziye Tabyaları'nda Tarih Dersi Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement