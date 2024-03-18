Erzurum\'da öğrenciler Çanakkale Şehitleri\'ni anma programı düzenledi

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Erzurum'da öğrenciler, "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü" dolayısıyla program düzenledi.

Palandöken Kaymakamlığınca Necip Fazıl Kısa Kürek Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen anma programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

"Çanakkale" adlı sinevizyon gösteriminin ardından öğrenciler, müzik, şiir ve tiyatro performanslarını sergiledi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda, duygu dolu anlar da yaşandı.

Programa Vali Mustafa Çiftçi, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Akarsu, Palandöken Kaymakamı Uğur Tutkan, AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, AK Parti Erzurum Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Gökberk Kocaaliler, İl Mİlli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız, şehit ve gazi yakınları, çok sayıda lise öğrencisi ile öğretmen ve vatandaş katıldı.