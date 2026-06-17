Erzurum'da Öğretmenlerden Halk Dansları Konseri - Son Dakika
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Erzurum'da Öğretmenlerden Halk Dansları Konseri

Erzurum\'da Öğretmenlerden Halk Dansları Konseri
17.06.2026 21:20
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Maarif Halk Dansları Topluluğu, Erzurum'da geleneksel oyunlarla keyifli bir konser verdi.

Erzurum'da, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında öğretmenlerden oluşturulan "Maarif Halk Dansları Topluluğu" konser verdi.

Kentteki çeşitli okullarda görev yapan öğretmenlerden oluşan Maarif Halk Dansları Topluluğu, Yakutiye ilçesindeki İbrahim Erkal Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte Erzurum ve Anadolu'nun farklı yörelerine ait halk oyunlarını oynadı.

İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, burada yaptığı konuşmada, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin kişinin akademik, sosyal, kültürel ve sportif yönlerine dokunduğunu, farklı disiplinleri bir araya getirdiğini söyledi.

Modelin ayrıca beceriyi önceleyen ve doğuştan sahip olunan özellikleri ön plana çıkaran bir yönü bulunduğuna dikkati çeken Ekici, şunları kaydetti:

"Bugün de baktığımızda kıymetli öğretmenlerimin sergileyecekleri bu güzel gösteri de bunun bir ürünü. İşte öğretmen dediğimiz zaman yelpazemiz çok geniş. Sadece sınıfta ders anlatan ve öğrenciye bilgi aktaran kişi değildir. Duruşuyla, nezaketiyle, zarafetiyle öğretmenin her yönüyle insanlığa ışık tuttuğunu görüyoruz."

Öğretmenlerin oynadığı oyunlar, katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

Kaynak: AA

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