Erzurum'da Aziziye Belediyesi'ne ait çöp kamyonunun altında kalıp yaşamını yitiren 2 çocuk annesi Filiz Kaya'nın eşi Sıddık Kaya, bilirkişi raporunda eşinin de kusurlu bulunmasına tepki gösterdi. Kaya, "Yani yüzde 50 neye göre verilmiş? Sokakta yürüyen, arkası dönük insan ne kadar suçlu olur? İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı" dedi.

Kaza, 11 Ekim'de öğle saatlerinde Aziziye ilçesi Ilıca Mahallesi'nde meydana geldi. Aziziye Belediyesi'ne ait, E.Ö. (27) yönetimindeki 25 AEN 285 plakalı çöp kamyonu, manevra yaptığı sırada elinde poşetlerle önünden geçen 2 çocuk annesi Filiz Kaya'ya çarptı. Kamyonun altında kalan Kaya, olay yerinde hayatını kaybetti. Kaya'nın cansız bedeni ambulansla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kamyon sürücüsü gözaltına alındı, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BİLİRKİŞİ RAPORUNDA 2 TARAF DA KUSURLU BULUNDU

Kazaya ilişkin Erzurum Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi tarafından bilirkişi raporu hazırlandı. Raporda, Filiz Kaya'nın manevra yapan çöp kamyonuna yakın mesafeden çapraz şekilde geçmeye çalıştığı ve gerekli korunma tedbirlerini almadığı gerekçesiyle kusurlu olduğu belirtildi. Sürücü E.Ö.'nün ise çıkmaz caddede hareket edip dönüş yapmak istediği sırada yoldan geçen yayayı dikkate almadan kontrolsüz manevra yaptığı, çarpmanın ardından aracın sol arka tekerinin Kaya'nın üzerinden geçmesi nedeniyle dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranarak kusurlu olduğu ifade edildi.

RAPORA İTİRAZ

Evlerinin önünde yaşanan kazada 22 yıllık eşini kaybeden Sıddık Kaya, bilirkişi raporuna itiraz ettiklerini söyledi. Kazada araç sürücüsünün tecrübesiz olduğunu savunan Kaya, bilirkişi raporunda eşine yüzde 50 kusur verilmesine anlam veremediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Bu adam 15 metre önünde giden kadıncağıza arkadan vurup, durmamış, yetmiyormuş gibi üstünden geçmiş. Acaba ne ile uğraşıyormuş? Buna yüzde 50 veren arkadaşın acaba hiç vicdanı var mı? Bu arabayı süren adam basiretsiz, yetkisiz ve o işin hakkını veremeyen bir adam, liyakatsiz bir adam. Emin olun benim eşimin başına bu olay gelmeseydi yarın başka birinin başına gelecekti. Ya birinin çocuğuna zarar verecekti ya birinin ailesine. Bu olayı gören herkes ağladı, herkesin vicdanını yaraladı. Biz bu işin en kısa zamanda sonlandırılmasını istiyoruz. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı. Yüzde 50 ne demek? Yani yüzde 50 neye göre verilmiş? Bir tane açıklama yapar insan. Benim eşim suçluysa ki sokakta yürüyen, arkası dönük insan ne kadar suçlu olursa. Benim eşim suçluysa benimkine versin veya ona versin. Arabayı kullanan o, işe alan belediye, ölen benim eşim. Asli kusurlu benim yüzde 50 eşim. Nasıl olacak, onu anlamadım."

ARAÇ KAMERALARI ÇALIŞMIYOR

Mahallede yaya kaldırımı, yaya yolu, uyarı çizgileri ve gerekli işaretlemelerin bulunmadığını ileri süren Kaya, kazanın yaşandığı bölgenin incelenmesini istedi. Araçtaki kameraların çalışmadığını belirten Kaya, "Bir de sorunlu bir araç var. Kazadan sonra bu polis beyanı, 'Kameralar çalışmıyor.' Adli tıp beyanı, 'Kameralar çalışmıyor.' Uyarı yok, yazı yok. Bunların fotoğraflarını ibraz edebilirim. Zaten kaza tutanaklarında da var. Yaşadığımız mahalleyi gelip herkes görebilir. Su basmanı tretuvarından tutun da yolda herhangi bir çizgi, uyarı çizgisi, yaya kaldırımı, yaya yolu yok. Şimdi biz şoförün HTS kayıtlarını istiyoruz" dedi.