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Erzurum'da Otomobil Kazası: 3 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Erzurum'da Otomobil Kazası: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Erzurum'un Oltu ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında, aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti. Arif Ö. idaresindeki otomobil, Erzurum-Ardahan kara yolunda şarampole devrildi. Kazada sürücü ile eşi Nagehan Ö. olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan Tuğçe B. ise hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazada hayatını kaybedenlerin Kars Adliyesi İcra Müdürlüğünde görevli oldukları ve gezi amaçlı Erzurum'a geldikleri belirtildi.

Erzurum\'da Otomobil Kazası: 3 Kişi Hayatını Kaybetti
30.12.2023 - 14:09,
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Erzurum'un Oltu ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu ikisi aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti.

Arif Ö. idaresindeki 06 FT 9541 plakalı otomobil, Erzurum- Ardahan kara yolunun Güzelsu Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, kaza yerine ambulans, itfaiye, AFAD ve güvenlik güçleri yönlendirildi.

Sağlık ekipleri, kazada, sürücü ile eşi Nagehan Ö'nün, olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada ağır yaralanan Tuğçe B. ise ambulansla kaldırıldığı Oltu Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kazada hayatını kaybedenlerin Kars Adliyesi İcra Müdürlüğünde görevli olduğu, gezi amaçlı Erzurum'a geldikleri öğrenildi.

Kaynak: AA
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