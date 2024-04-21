Erzurum'da otomobille pikabın çarpıştığı kazada 5 yaşındaki çocuk öldü, 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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Erzurum'da otomobille pikabın çarpıştığı kazada 5 yaşındaki çocuk öldü, 6 kişi yaralandı

Erzurum\'da otomobille pikabın çarpıştığı kazada 5 yaşındaki çocuk öldü, 6 kişi yaralandı

Erzurum'da meydana gelen trafik kazasında, Mevlüt D'nin kullandığı pikap ile Ahmet T. idaresindeki otomobil çarpıştı. Kazada 5 yaşındaki Zeynep Taş hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı. Olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve güvenlik önlemleri alındı.

21.04.2024 20:28
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Erzurum'da otomobille pikabın çarpıştığı kazada 5 yaşındaki çocuk öldü, 6 kişi yaralandı.

Mevlüt D'nin kullandığı 16 AIF 158 plakalı pikap, Ahmet T. idaresindeki 06 EU 6156 plakalı otomobille Erzurum- Tortum kara yolu Güzelyayla Geçidi mevkisinde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlar şarampole savruldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Müslime D, Zeynep Taş (5) ve 3 kişi yaralandı.

Sağlık ekipleri, yaralıları kentteki hastanelere kaldırdı. Ağır yaralanan Zeynep T, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ve jandarma ekipleri, kara yolunda güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Erzurum'da otomobille pikabın çarpıştığı kazada 5 yaşındaki çocuk öldü, 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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