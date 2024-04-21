Erzurum'da otomobille pikabın çarpıştığı kazada 5 yaşındaki çocuk öldü, 6 kişi yaralandı.
Mevlüt D'nin kullandığı 16 AIF 158 plakalı pikap, Ahmet T. idaresindeki 06 EU 6156 plakalı otomobille Erzurum- Tortum kara yolu Güzelyayla Geçidi mevkisinde çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle araçlar şarampole savruldu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Müslime D, Zeynep Taş (5) ve 3 kişi yaralandı.
Sağlık ekipleri, yaralıları kentteki hastanelere kaldırdı. Ağır yaralanan Zeynep T, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis ve jandarma ekipleri, kara yolunda güvenlik önlemi aldı.
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