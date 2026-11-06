Erzurum\'da Palandöken\'in 2200 metre üstü karla kaplandı, Kireçli\'de araçlar kaldı

ERZURUM'da etkili olan kar yağışı Palandöken'i beyaza bürüdü. Dağın yaklaşık 2200 metre rakımdan yukarısı karla kaplandı. Narman ilçesi ve çevresinde etkili olan kar yağışı 2409 rakımlı Kireçli Geçidi'nde ulaşımı aksattı.

Erzurum'da kent merkezinde etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde kara dönüştü. Kar yağışı sebebiyle 3176 metre rakımlı Palandöken Dağı'nın 2200 metreden yukarısı tamamen beyaz örtüyle kaplandı. Tipiyle birlikte etkili olan yağış sebebiyle Palandöken'de kar kalınlığı 5 santimetreyi geçti. Palandöken'deki kar yağışı hem fotoğraflara hem de kameralara yansıdı

KİREÇLİ GEÇİDİ, GEÇİT VERMİYOR

Kar yağışı Erzurum'a yaklaşık 84 kilometre uzaklıktaki Kireçli Geçidi'nde ulaşımı aksattı. Narman ilçesine ulaşımı sağlayan geçitte çok sayıda araç yolda kaldı. Geçitte kalan araç sürücüleri, yollarına devam edebilmek için zincir takmaya çalıştı. Yoğun kar yağışı ve tipinin etkili olduğu bölgede bazı araçlar da kayarak yoldan çıktı. Sürücüler, Karayolları Erzurum Müdürlüğü'ne ulaşarak yardım istedi.