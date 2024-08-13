Erzurum'da PKK/KCK operasyonu: 1 tutuklama

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Erzurum'da terör örgütü PKK/KCK'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerini deşifre edip engellemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda "çocuğun soy bağını değiştirme ve nitelikli yağma" suçlarından 12 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulanan ve PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan F.E. ile geçmiş yıllarda örgüt içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenen Suriyeli eşi S.M. ve F.E'nin sahte kimlik bilgileriyle tedavi olmasını sağlayan Z.E. ve M.E'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan F.E. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.