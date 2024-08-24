Erzurum'da Polis Ekipleri 1355 Şüpheliyi Yakaladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Erzurum'da Polis Ekipleri 1355 Şüpheliyi Yakaladı

Erzurum'da polis ekipleri, yılın ilk 7 ayında aranan 1355 şüpheliyi yakalayarak vatandaşların huzur ve güvenliğini sağladı. İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, yapılan faaliyetler hakkında bilgi verdi ve polisin özverili çalışmalarını vurguladı.

24.08.2024 10:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için polis ekipleri, yılın ilk 7 ayında aranan 1355 şüpheliyi yakaladı.

İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, yaptığı açıklamada, kent genelinde yılın ilk 7 ayında gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin bazı verileri paylaştı.

Polisin, kent genelinde 7 gün 24 saat gözünü kırpmadan özveriyle çalıştığını belirten Yırtar, "Ekiplerimizce 7 aylık süreçte 929 bin 375 şahıs sorgulanmış, 153 bin 292 araç denetlenmiş, 5 bin 856 işyeri denetimi yapılmış, 4 bin 263 park ve bahçe ile 11 bin metruk binanın kontrolü yapılmıştır." dedi.

Yırtar, suç ve suçlunun önlenmesi için ekiplerin gereken çalışmaları yürüttüğünü vurgulayarak, "Faaliyetler esnasında 2 bin 200 bakaya yakalanmış, 1355 aranan şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Denetimlerde, eksiklikleri görülen 3 bin 853 araca cezai işlem uygulanmıştır. Faaliyetlerimizde 106 tabanca, 1814 fişek, 65 kurusıkı tabanca, 33 av tüfeği, 627 bıçak ve 96 kilo 777 gram uyuşturucu ele geçirilmiştir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Kadir Yırtar, erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum'da Polis Ekipleri 1355 Şüpheliyi Yakaladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:45 Taraftarlar çıldırdı Acun’un Ferdi Kadıoğlu hakkındaki o sözlerine tepki yağıyor Taraftarlar çıldırdı! Acun'un Ferdi Kadıoğlu hakkındaki o sözlerine tepki yağıyor
11:13 İBB Başkanlığı’na göz kırpmıştı Özgür Özel: Sinem Dedetaş’ın açıklaması gereksiz, memnun olmadım İBB Başkanlığı'na göz kırpmıştı! Özgür Özel: Sinem Dedetaş'ın açıklaması gereksiz, memnun olmadım
10:35 Bakan Tunç: Şimşek’e yönelik istifa iddiasıyla ekonomi hedef alındı Bakan Tunç: Şimşek'e yönelik istifa iddiasıyla ekonomi hedef alındı
09:44 Dönerci, canlı yayında silahlı saldırıya uğradı Dönerci, canlı yayında silahlı saldırıya uğradı
15:48 Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 4 şiddetinde deprem meydana geldi Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4 şiddetinde deprem meydana geldi
15:39 Gökhan Çıra’nın kızı devlet korumasına mı alınacak Mahkeme talebi reddetti Gökhan Çıra'nın kızı devlet korumasına mı alınacak? Mahkeme talebi reddetti
15:19 Bu nasıl gelenek Kayınbaba ve kaynana, gelinlerinin önünde güreş tuttu Bu nasıl gelenek? Kayınbaba ve kaynana, gelinlerinin önünde güreş tuttu
15:11 Ananesini öldüren Bedirhan Şener hakkında yeni karar: Psikiyatri gözlem süresi uzatıldı Ananesini öldüren Bedirhan Şener hakkında yeni karar: Psikiyatri gözlem süresi uzatıldı
15:07 Devrim Özkan ile Lucas Torreira barıştı Devrim Özkan ile Lucas Torreira barıştı
14:53 İtalya’da lüks yat kazasında kaybolan son kişinin cansız bedenine ulaşıldı İtalya'da lüks yat kazasında kaybolan son kişinin cansız bedenine ulaşıldı
14:41 Konuşma yetisini kaybettiği söylenen Peker Açıkalın sessizliğini bozdu: Sağlığım yerinde Konuşma yetisini kaybettiği söylenen Peker Açıkalın sessizliğini bozdu: Sağlığım yerinde
14:40 Savcı Sayan saf mı değiştiriyor Muhalefet partili vekiller gibi ekonomi yorumu yaptı Savcı Sayan saf mı değiştiriyor? Muhalefet partili vekiller gibi ekonomi yorumu yaptı
14:33 Rus hapishanesinde isyan: Mahkumlar görevlileri öldürdü Rus hapishanesinde isyan: Mahkumlar görevlileri öldürdü
14:32 Ali Koç detayı çok konuşulur Batshuayi’nin Galatasaray’a neden transfer olduğu ortaya çıktı Ali Koç detayı çok konuşulur! Batshuayi'nin Galatasaray'a neden transfer olduğu ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2024 12:26:25. #1.11#
SON DAKİKA: Erzurum'da Polis Ekipleri 1355 Şüpheliyi Yakaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement