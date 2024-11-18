Erzurum'da binaya pompalı tüfekle ateş açtıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Kazım Karabekir Mahallesi İhmal Cami Sokak'taki bir apartmana dün gece saatlerinde pompalı tüfekle ateş edildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri yönlendirildi.
Olayın ardından otomobile binerek uzaklaşan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Ekipler, şüpheli M.R.A. (21) M.E.K. (21) ve A.T'yi (22) gözaltına aldı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek Erzurum Adalet Sarayına sevk edildi.
Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden M.E.K. ve A.T. serbest bırakıldı. Tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen M.R.A. ise tutuklandı.
Şüphelilerden M.R.A'nın 18 suç kaydının olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Erzurum'da Pompalı Tüfekle Ateş Açan Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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