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Erzurum'da protokol bayram namazı sonrası Ulu Camii'nde vatandaşlarla bayramlaştı

ERZURUM - Erzurum il protokolü kurban bayramı namazını tarihi Ulu Camii'nde kıldı namaz sonrası vatandaşlarla bayramlaştı.

Kılınan namazın ve okunan hutbenin ardından cemaatle tek tek bayramlaşan Vali Mustafa Çiftçi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, cami çıkışında vatandaşlarla sohbet ederek bayramlarını kutladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, namaz sonrası yaptığı açıklamada bayramların birlik ve beraberliğin pekiştiği günler olduğu belirterek, bayramın dünyaya barış ve huzur getirmesi temennisinde bulundu.

Programa ilde görev yapan bürokratların yanı sıra siyasi parti ve STK temsilcileri de katıldı.