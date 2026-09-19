Erzurum'da sağlıkçılar 149. haftada sessiz yürüyüşle boykot çağrısı yaptı

Lala Mustafa Paşa Camisi önünde bir araya gelen, aralarında doktorlar, sağlık çalışanları ve tıp fakültesi öğrencilerinin de bulunduğu grup, Türk, Filistin ve Doğu Türkistan bayrakları ve pankartlar eşliğinde Yakutiye Medresesi'ne kadar yürüdü.

Grup adına açıklama yapan Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Mehmet Nuri Karadeniz, vicdan sahibi tüm insanlığa seslenmek için bir araya geldiklerini söyledi.

Karadeniz, duyarlı insanları boykota davet ederek, "Hala mı siyonizme mermi olan firmaların ürünlerini sofralarınızda tutuyorsunuz? Bu basit bir tercih değil, sonucunda sonsuz hayatımızı etkileyecek sınav kağıdıdır. Bizler, harcadığımız her kuruşun ve yaptığımız her tercihin ahirette bir hesabı olduğuna inanan bir şuurla tüketimden gelen gücümüzü birer ilkeye dönüştürerek, adaletsizliğe ve haksızlığa karşı sessiz ama en güçlü cevabımızı vermek üzere bugün buradayız." ifadelerini kullandı.

Boykotun yalnızca bir ürünü raftan almamak olmadığını belirten Karadeniz, şöyle konuştu:

"İnsanlık onurunu çiğneyen, vicdanları yaralayan her türlü anlayışa karşı duruşumuzu net bir şekilde ortaya koymak, 'Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır' anlayışıyla kuşanılmış ahlaki ve İslami bir duruştur. Bizler, harcadığımız her kuruşun nereye hizmet ettiğini sorgulama bilincine sahip bireyler olarak, adaletin yanında, haksızlığın karşısında durmayı bir sorumluluk kabul ediyoruz. Cenabıhak'ın bizlere emanet ettiği rızkı ve ekonomik gücü, zalimlerin zulmüne payanda etmekten sakınıyor, mazlumların ahına ses, yaralarına merhem olmayı imanımızın ve vicdanımızın bir gereği sayıyoruz."

Yürüyüş, duanın ardından sona erdi.