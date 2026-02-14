Erzurum\'da Sağlıkçılardan Gazze İçin 118. Protesto

Erzurum'da hekimler ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve yaşanan zulme dikkati çekmek amacıyla başlattıkları sessiz yürüyüşlerini 118. haftada da devam ettirdi.

Lala Mustafa Paşa Camisi önünde bir araya gelen, aralarında doktor ile tıp fakültesi öğrencilerinin de bulunduğu sağlık çalışanları, bayrak eşliğinde taşıdıkları döviz ve pankartlarla Yakutiye Medresesi'ne kadar yürüdü.

Grup adına açıklama yapan aile hekimi Ahmet Kar, İsrail'in saldırılarında Gazze'de yaşamını yitirenlere rahmet diledi.

İsrail saldırılarını kınayan Kar, "118 haftadır burada içimizdeki utanç ve sızıyla bir araya geliyor, birbirimizle dertleşiyoruz. Dünyanın farklı noktalarında yaşanan zulümlere çareler aramaya çalışıyoruz." dedi.

Kar, şunları kaydetti:

"Dünyamızda yaşadıkları şehrin üzerine binlerce ton bomba atılan çocuklar, kadınlar ve yaşlılar var. Kendilerine insani yardım ve ilaç ulaşması engellendiği için açlıktan ve hastalıktan vefat edenler var. Evleri bombalarla enkaz haline getirildiği için yaşamak zorunda bırakıldıkları yağmur sularının altındaki çadırlarda soğuktan titreyen bebekler var. Siyonist işgalciler ve onları coğrafyamızın kalbine bir hançer gibi yerleştirerek dünya üzerinde düzensizliği, güvensizliği ve kaosu körükleyen ileri derecede kapitalistleşmiş ulus ötesi iktisadi ve siyasi seküler dünya düzeni, insanlığımızı ve nesillerimizi yaydığı hastalıklı nefesle ifsad ediyor."