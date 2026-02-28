Erzurum'da Sağlıkçılardan Gazze İçin Protesto - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erzurum'da Sağlıkçılardan Gazze İçin Protesto

28.02.2026 16:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sağlık çalışanları, Gazze'deki saldırıları protesto etmek için Erzurum'da 120. sessiz yürüyüşünü düzenledi.

Erzurum'da sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve yaşanan zulme dikkati çekmek amacıyla düzenledikleri sessiz yürüyüşlerini 120. haftada da sürdürdü.

Lala Mustafa Paşa Camisi önünde bir araya gelen, aralarında doktor ile tıp fakültesi öğrencilerinin de bulunduğu sağlık çalışanları, Türk ve Filistin bayrakları eşliğinde taşıdıkları döviz ve pankartlarla Yakutiye Medresesi'ne kadar yürüdü.

Grup adına açıklama yapan stajyer doktor Atilla Yusuf Demir, sağlıkçıların, milletin ve ümmetin birliği, dirliği ile kardeşliğini muhafaza etmek amacıyla 120 haftadır meydanlarda buluştuğunu söyledi.

Demir, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek, "Bu meydanda toplanan az sayıdaki insanın ve dünyanın dört bir yanında aynı bilinçle fedakarlık gösterenlerin ortaya koyduğu iradenin küçümsenmeyecek sonuçlar doğurduğunu daha net görüyoruz." dedi.

Boykot çağrısında bulunan Demir, şunları kaydetti:

"Bir zamanlar 'Almadığınız kahveyle, içmediğiniz kolayla mı devireceksiniz şöyle büyük, böyle güçlü devletleri?' diyerek boykotu hafife alanların dahi inkar edemeyeceği sonuçları görüyoruz. Türkiye'nin İsrail ile uluslararası ticaretini sonlandırmasında da halkın başlattığı ekonomik tepkilerin belirleyici olduğu görülmektedir."

Kaynak: AA

Erzurum, Ekonomi, Güncel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum'da Sağlıkçılardan Gazze İçin Protesto - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD ordusu, Trump’a İran’a saldırı seçeneklerini sundu Masada 3 ihtimal var ABD ordusu, Trump'a İran'a saldırı seçeneklerini sundu! Masada 3 ihtimal var
CHP’li Belediye Başkanı’ndan Bakan Kurum’a teşekkür CHP'li Belediye Başkanı'ndan Bakan Kurum'a teşekkür
Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş hakkında 13 yıla kadar hapis talebi Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş hakkında 13 yıla kadar hapis talebi
Bebek, 33 metreden düştü iki kadın hemşire havada montla yakaladı Bebek, 33 metreden düştü iki kadın hemşire havada montla yakaladı
Kuşadası’nda “ağlayan gelinler“ çiçek açmaya başladı Kuşadası'nda "ağlayan gelinler" çiçek açmaya başladı
Kuraklıkla boğuşan Salda Gölü’nden sevindiren haber Kuraklıkla boğuşan Salda Gölü'nden sevindiren haber

15:42
6 ülke hedef oldu İşte İran füzesinin Katar’a düştüğü an
6 ülke hedef oldu! İşte İran füzesinin Katar'a düştüğü an
15:39
İran füzesi İsrail’de otobüs terminalini vurdu
İran füzesi İsrail'de otobüs terminalini vurdu
15:20
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
14:30
ANKA’nın İncirlik’teki canlı yayına jet soruşturma
ANKA'nın İncirlik'teki canlı yayına jet soruşturma
14:18
İran’da bir ilkokul vuruldu 51 kız öğrenci hayatını kaybetti
İran'da bir ilkokul vuruldu! 51 kız öğrenci hayatını kaybetti
13:57
Orta Doğu’da yeni savaş ABD ve İsrail saldırdı, İran karşılık veriyor
Orta Doğu'da yeni savaş! ABD ve İsrail saldırdı, İran karşılık veriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2026 16:11:33. #.0.4#
SON DAKİKA: Erzurum'da Sağlıkçılardan Gazze İçin Protesto - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.