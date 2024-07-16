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Erzurum'da sel ve yağış ilçeleri felç etti

Çukura düşen inek zorlu bir çalışma ile çıkarıldı

ERZURUM - Erzurum'da 3 gündür etkili olan yağış özellikle ilçelerde sele dönüştü ve yaşamı felç etme noktasında getirdi.

Erzurum'u etkisi altına alan sağanak ve gök gürültülü yağış kent merkezinin yanı sıra İspir, Tortum, Uzundere, Narman, Oltu, Olur, Horasan ve Pasinler ilçesinde zaman zaman korkutan manzaralara neden oldu. Horasan ilçesinde yoğun yağıştan dolayı oluşan obruğa düşen bir inek zorlu çalışmadan sonra çıkarıldı. Çukurda sıkışıp kalan ineği kurtarmak için iş makinesi kullanıldı. Heyelan nedeniyle bazı vatandaşlar araçlarında mahsur kaldı. Bir anda taşan dereler ise vatandaşların cep telefonlarıyla kaydedildi.