Erzurum\'da sıcaklık 1 dereceye düşünce Palandöken Dağı\'nın zirvesi karla kaplandı

ERZURUM'da dün gün boyunca etkili olan yağmur, gece saatlerinde yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Hava sıcaklığının 1 dereceye kadar düştüğü kentte, Palandöken Dağı'nın zirvesi karla kaplandı.

Erzurum'da yaklaşık bir haftadır yağışlı hava devam ederken, hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte Palandöken Dağı'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu. Gece boyunca devam eden yağışın ardından dağın 2 bin 600 rakımdan itibaren zirvesi beyaza büründü.

YAĞIŞLI HAVA ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, bölge genelinde yağışlı havanın etkisini sürdüreceği bildirildi. Açıklamada, havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde geçmesinin beklendiği belirtildi.

Meteoroloji yetkilileri ayrıca gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görülebileceği uyarısında bulundu.