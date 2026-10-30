Erzurum\'da sıcaklık 1 dereceye düşünce Palandöken Dağı\'nın zirvesi karla kaplandı

Erzurum'da sıcaklık 1 dereceye düşünce Palandöken Dağı'nın zirvesi karla kaplandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzurum'da dün etkili olan yağmur gece yüksek kesimlerde kara dönüştü ve sıcaklığın 1 dereceye düşmesiyle Palandöken Dağı'nın zirvesi 2 bin 600 rakımdan itibaren karla kaplandı. Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü yağışlı havanın süreceğini, gece ve sabah saatlerinde pus ve sis görülebileceğini bildirdi.
ERZURUM'da dün gün boyunca etkili olan yağmur, gece saatlerinde yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Hava sıcaklığının 1 dereceye kadar düştüğü kentte, Palandöken Dağı'nın zirvesi karla kaplandı.
Erzurum'da yaklaşık bir haftadır yağışlı hava devam ederken, hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte Palandöken Dağı'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu. Gece boyunca devam eden yağışın ardından dağın 2 bin 600 rakımdan itibaren zirvesi beyaza büründü.
YAĞIŞLI HAVA ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK
Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, bölge genelinde yağışlı havanın etkisini sürdüreceği bildirildi. Açıklamada, havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde geçmesinin beklendiği belirtildi.
Meteoroloji yetkilileri ayrıca gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görülebileceği uyarısında bulundu.
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