Erzurum'da Silahlı Kavga: Zanlı Tutuklandı
Erzurum'da B.B'yi yaralayan M.A. tutuklandı, kasten öldürmeye teşebbüsten yargılanacak.
Erzurum'da çıkan silahlı kavgada 1 kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı.
Merkez Palandöken ilçesi Yunus Emre Mahallesi Sakıp Efendi ile Sultan Alparslan caddelerinin kesiştiği noktada 8 Ağustos'ta, silahla B.B'yi yaralayarak kaçan ve Köprüköy ilçesinde yakalanan M.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.
Kaynak: AA
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