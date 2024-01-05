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Erzurum'da sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 8 yaşındaki çocuğun kulağı koptu - Son Dakika
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Erzurum'da sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 8 yaşındaki çocuğun kulağı koptu

Erzurum'un Tekman ilçesinde yaşayan 8 yaşındaki Ela Sarıtaş, okuldan çıkıp evine giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Arkadaşının kaçarak kurtulduğu saldırıda kulağının bir kısmı kopan ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Sarıtaş, bir kız çocuğu tarafından kurtarıldı. Hastaneye götürülen Ela, tedavi altına alındı. Olayı anlatan baba Yunus Sarıtaş, kızını kanlar içinde görmekten çok zorlandığını belirtti.

Erzurum\'da sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 8 yaşındaki çocuğun kulağı koptu
05.01.2024 - 20:07,
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ERZURUM'da arkadaşı ile okuldan çıkıp evlerine giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 8 yaşındaki Ela Sarıtaş'ın kulağının bir kısmı koptu, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Tekman ilçesi Toptepe Mahallesi'nde yaşayan Müjde- Yunus Sarıtaş çiftinin 4 çocuğundan en büyüğü Ela Sarıtaş, okuldan çıkıp bir arkadaşı ile evine giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Arkadaşının kaçarak kurtulduğu saldırıda kanlar içinde kalan Sarıtaş'ı yoldan geçen 14 yaşındaki kız çocuğu kurtardı. Köpekleri uzaklaştıran kız, daha sonra Sarıtaş'ı evine götürdü. Yunus Sarıtaş, kızını hemen Tekman Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada ilk müdahalesi yapılan küçük Ela, sevk edildiği Erzurum Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Kızını kanlar içinde görmenin zor bir durum olduğunu söyleyen Yunus Sarıtaş, Kızım saat 14.30 gibi okuldan çıkıp bir arkadaşı ile yürüyerek eve geliyormuş. Benim ev, köyün yaklaşık 1 kilometre dışında. Yolda köpekler kızım ve arkadaşına saldırıyor. Arkadaşı kaçıp kurtulurken köpekler kızımı adeta parçalamışlar. Tesadüfen yoldan geçen 14 yaşındaki bir kız çocuğu Ela'yı köpeklerden kurtarmış. Eve getirdiğinde kanlar içindeydi. Hemen hastaneye götürdüm. Allah kızımı bize bağışladı. Köpeklerin ısırması nedeniyle kızımın sol kulağının üstü kopmuş, Başına ve vücudunun değişik yerlerine dikiş attılar. Çok zor bir durum dedi. (DHA)

Kaynak: DHA
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