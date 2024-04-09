Erzurum\'da su dolu temizlik kovasına düşen çocuk yoğun bakımda

Erzurum'da su dolu temizlik kovasına düşüp boğulma tehlikesi geçiren 2 yaşındaki çocuk, yoğun bakımda tedaviye alındı.
Şükrüpaşa Mahallesi'nde Sancak Konutları 5. kattaki evlerinde 2 yaşındaki N.B, annesi temizlik yaparken kullandığı su dolu kovaya düştü.
Boğulma tehlikesi geçiren çocuk ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Uzun süre nefessiz kaldığı öğrenilen N.B, çocuk acil servisteki tedavisinin ardından yoğun bakıma kaldırıldı.
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