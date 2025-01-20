Erzurum'da Su Tesislerine 25 Milyar Yatırım - Son Dakika
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Erzurum'da Su Tesislerine 25 Milyar Yatırım

Erzurum'da DSİ, son 22 yılda 409 su ve sulama tesisi inşa ederek tarımsal verimliliği artırdı.

20.01.2025 10:46
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Erzurum'da, Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce 22 yılda 409 tesisin inşa edildiği bildirildi.

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin, sahip olduğu su ve sulama tesisleri sayesinde elde ettiği tarımsal ürünlerden dolayı kendi kendine yetebilen ülkeler arasında yerini aldığını belirtti.

Son yıllarda yaşanan iklim değişikliğinin, küresel ısınmanın etkisiyle suyun stratejik önemini daha da artırdığına işaret eden Balta, "Yapay zeka destekli sulama otomasyonu uygulamalarıyla tarımsal verimi artırırken su sarfiyatını azaltıyoruz. Asgari su kullanımıyla azami verimi elde etmek için en yeni teknolojileri de kullanmak suretiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Zira suyun olduğu yerde hayat vardır, bereket vardır, medeniyet vardır. Bu sebeplerle, Tarım ve Orman Bakanlığı çatısı altında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü olarak 100 yıllık tecrübe ve bilgi birikimimiz ile suya verdiğimiz önemden dolayı tabiri caizse parmakla gösterilen bir kurum olmanın gururunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Erzurum'a yaptıkları yatırımlara değinen Balta, şunları kaydetti:

"Kadim kültürümüzden gelen, 'suyu koruma ve sürdürülebilir kullanma' anlayışımızı, modern tekniklerle birleştirip, son 22 yılda Erzurum'da inşa ettiğimiz 27 sulama tesisi ile 588 bin 860 dekar tarımsal araziyi sulamaya açtık. Erzurumlu çiftçilerimizin emeği bereketle buluştu. Üretilen tarımsal ürünler, milletimize ve memleketimize fayda sağladı. Coğrafi ve iklimsel özellikleri büyük bir özveriyle değerlendiren çalışkan Erzurumlular için son 22 yılda 25 milyar 874 milyon lira yatırım yaparak 409 adet tesis inşa ettik. Erzurum'da son 22 yılda hizmete aldığımız 14 baraj ve 17 gölet ile 429,83 milyon metreküp su depolama hacmine ulaştık."

Balta, şu anda 6 barajın yapım çalışmaları devam ettiğini hatırlatarak, bu barajların tamamlanmasıyla 229 bin 720 dekar tarımsal araziyi daha suya kavuşturmayı hedeflediklerini bildirdi.

Taşkınlarla mücadele etmek için son 22 yılda tamamlanan 319 taşkın koruma tesisiyle Erzurum'da şehir merkezi, 296 yerleşim yeri ve 370 bin 550 dekar arazinin taşkın kontrolünün sağlandığını kaydeden Balta, aynı süreçte 28 HES tesisinin işletmeye alındığını ve şu anda projelendirme safhasında 58 HES'in bulunduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Erzurum'da Su Tesislerine 25 Milyar Yatırım - Son Dakika

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