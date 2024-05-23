Erzurum'da tartıştığı oğlu tarafından silahla vurulan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Erzurum'da tartıştığı oğlu tarafından silahla vurulan kişi hayatını kaybetti

Erzurum\'da tartıştığı oğlu tarafından silahla vurulan kişi hayatını kaybetti

Erzurum'da, Çaykara Caddesi'nde bir iş merkezinin ofisinde çıkan tartışmada, Fahrettin A. adlı kişi oğlu M.T.A. tarafından silahla vurularak hayatını kaybetti. Olayın ardından zanlı M.T.A. gözaltına alındı ve tutuklandı.

23.05.2024 18:47
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Erzurum'da tartıştığı oğlu tarafından silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Çaykara Caddesi'nde 7 katlı bir iş merkezinin 5. katındaki ofiste Fahrettin A. (55) ile oğlu M.T.A. (25) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.T.A. babasını silahla vurdu.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri Fahrettin A'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Erzurum Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri zanlı M.T.A'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

Erzurum, Kavga, Olaylar, Cinayet, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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