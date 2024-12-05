Erzurum'da Terör Olayları Aydınlatıldı - Son Dakika
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Erzurum'da Terör Olayları Aydınlatıldı

Erzurum\'da Terör Olayları Aydınlatıldı

Vali Çiftçi, Erzurum'daki tüm terör olaylarının aydınlatıldığını ve suç oranlarının düştüğünü açıkladı.

05.12.2024 15:17
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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, kentte terör olaylarının tamamının aydınlatıldığını ve faili meçhul olay kalmadığını söyledi.

Vali Çiftçi, İl Jandarma Komutanlığında gerçekleştirilen "Güvenlik ve Asayiş Toplantısı"nda, kentin 2023 ile 2024 yılının 11 aylık suç verilerini karşılaştırarak değerlendirmelerde bulundu.

Kentte geçen yıl 11 ayda, jandarma ve polis bölgelerinde meydana gelen 13 bin 588 asayiş olayında bu yıl rakamın 13 bin 587'ye düştüğünü ifade eden Çiftçi, olaylardaki aydınlatma oranının yüzde 96'dan 99'a yükseldiğine dikkati çekti.

Bu yılki asayiş olaylarının büyük oranda aydınlatıldığını belirten Çiftçi, şöyle devam etti:

"Geçen sene 6 bin 797 kişilere karşı suç işlenmişken bu sene sayının 6 bin 596'ya düştüğünü görüyoruz. Genel olarak asayiş olaylarında geçen seneye göre binde birlik azalma hem de kişilere ve mal varlığına karşı işlenen suçlarda ilimizde gayet memnuniyet verici bir azalma olduğunu gözlemliyoruz. Hedefimiz bu oranları daha da anlamlı olacak şekilde azaltmak. İlimizi daha huzurlu ve yaşanabilir bir il haline getirmek için bütün gayretimizi sarf ediyoruz."

Olaylar aydınlatılıyor

Terör olaylarının tamamının aydınlatıldığını vurgulayan Çiftçi, "2023'de 229 TEM olayı meydana gelmişken 2024'ün 11 ayında 227 olay meydana gelmiş. Burada da geçen seneyle neredeyse oranların aynı olduğunu görüyoruz. TEM olaylarında geçen sene aydınlatma oranımız yüzde 99'ken bu sene oranın yüzde 100'e yükseldiğini görüyoruz. Operasyonlarda tüm olaylar aydınlatılmış, emniyet ve jandarma bölgemizde faili meçhul herhangi bir olayımız kalmamış." şeklinde konuştu.

Terör olaylarıyla ilgili geçen 234 kişi hakkında işlem yapıldığını aktaran Çiftçi, rakamın bu yıl 294'e yükseldiğini belirtti.

Çiftçi, kentte trafik denetimlerinin yüzde 50 oranda arttığını ancak ölümlü, yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazaların sayılarında artış olduğunu anlattı.

Geçen yıl polis bölgesinde 3 bin 67 kaza olduğunu, bu yıl sayının 3 bin 530'a yükseldiğini dile getiren Çiftçi, "Geçen seneye göre yüzde 15 daha fazla ölümlü, yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazası meydana gelmiş. Kontrol ettiğimiz araçların sayısını artırdık, geçen sene 460 bin 206 aracı kontrol etmişken, bu sene 676 bin 853'e yükseldiğini görüyoruz, tam yüzde 50'lik artış var."

Çiftçi, trafik denetimleri en dikkat çekici konunun kırmızı ışık ihlali olduğunu, 2023'de 11 bin 964 kişiye kırmızı ışık ihlalinden para cezası uygulanmışken, sayının bu yılın 11 ayında 17 bin 871'e yükseldiğini aktardı.

Geçen yıl 18 bin 114 kişiye hız ihlallerinden dolayı ceza yazıldığını ifade eden Çiftçi, sayının bu yıl 36 bin 251'e yükseldiğini kaydetti.

Kentte yardım kömürünün hava kirliliğine sebep olduğuna ilişkin soruya da Çiftçi, "Vatandaşlarımızdan gelen bazı şikayetlerde vardı. Oltu'daki kömür madeni ocağı sahiplerine gereken uyarıda bulundum. Eğer kurallarına uygun olmayan hava kirliliğine sebebiyet verecek kömür imaline devam ederlerse önümüzdeki yıldan itibaren Türkiye Kömür İşlemeleri ile görüşerek oradan kömür almayacağımızı ve başka kaynaklara yöneleceğimizi söyledim." cevabını verdi.

Vali Çiftçi, Köprüköy ilçesine bağlı Yağan Mahallesi'nde bir okulda ısınma problemine ilişkin sosyal medyadaki paylaşımlara ilişkin de şunları kaydetti:

"Bana görüntüleri gösterdiler, tüm ekipmanlar bağlanmış durumda. Şu anda eğer gaz verilmiş olsa hemen okul doğalgazla ısınmaya geçebilecek durumda yani altyapısı tamamlanmış. Ana borudan okula doğal gaz bağlantısı yapılması için basınç düşürücü istasyona ihtiyaç var. Doğal gaz ekipleri bunun için çalışıyor, zamanın da yetiştirilemedi. Firma çalışmaların 20-25 gün sürebileceğini söyledi. Kara kışın da ortasındayız, değişik alternatifleri değerlendirdik. Okulları 3 gün tatil ettik. Okulda şu anda soba kuruyoruz bugün tamamlanmış olacak. Yarın itibarıyla hazır hale gelecek ve pazartesi itibarıyla 15-20 gün sobayla ısıtacağız, sonra da doğal gaz bağlanmış olacak."

Kaynak: AA

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