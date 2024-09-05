Tarih ve Siyaset: Hacı Bekir Zade Ağa Konağı MHP İl Başkanlığı Oluyor

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Erzurum'da 1912'de yapılan ve Osmanlı mimarisinin nadide sivil örneklerinden, tescilli Hacı Bekir Zade Ağa Konağı, MHP İl Başkanlığı binası oldu.

Murat Paşa Mahallesi'nde bulunan ve dönemin önde gelen tüccarlarından Hacı Bekir Zade Ağa tarafından yaptırılan tarihi konak, bir asır geçmesine rağmen ilk günkü gibi ayakta duruyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca 1979 yılında, yansıttığı mimari ve taş süslemeleri nedeniyle tescillenen 112 yıllık konak, taş işlemeciliğinin eşsiz örnekleriyle dikkati çekiyor.

Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden kalan eserlerin yanı sıra kentin simgeleri Çifte Minareli ve Yakutiye medreseleriyle benzer özellikler taşıyan yapı, taş işlemeciliğinin sivil mimarideki eşsiz örnekleriyle de öne çıkıyor.

Mirasçı ailenin yapıyı satılığa çıkarmasının ardından MHP Erzurum İl Başkanlığınca girişim başlatıldı. Satın alma işleminin ardından tarihi konak, 5 ay süren restorasyon çalışması sonrası il binası olarak kullanılmaya başlandı.

Bahçeli'nin vekaleti ile MHP Genel Merkezine kaydettirildi

Tarihi mekanda basın mensupları ile bir araya gelen MHP İl Başkanı Adem Yurdagül, 1912 yılında yaptırılan konakta üç kuşağın yaşadığını söyledi.

Konaktaki inşa sürecinin ardından 1915'te Rus Harbinden dolayı ailenin Sivas'a gitmek zorunda kaldığını, burasının yaklaşık 2 yıl Rus Komutanlığı olarak kullanıldığını belirten Yurdagül, ailenin 1917'de geri gelerek konakta yaşamını sürdürdüğünü anlattı.

Anneleri vefat edince çocukların konağın satılmasına karar verdiğini dile getiren Yurdagül, şöyle devam etti:

"Satılığa çıktıktan sonra aile ile irtibata geçtik. Belirlenen meblağı topladık. Parayı teslim ettikten sonra tapu sürecini başlattık. Genel Başkanımıza süreçten önce buranın tarihi ile alakalı durumunu izah ederek, MHP'nin tarihinin şanla şerefle dolu olması hasebiyle böyle bir konağın yakışacağını söyledik. Sayın Genel Başkanımız, mutluluklarını ifade ederek desteklerini belirtti. Kendisinden müsaade alarak aile ile sözleşmeyi imzaladık ve satın alma işlemini bitirdik. Satın aldıktan sonra Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin vekaleti ile tarihi konağı MHP'nin kayıtlarına geçirdik."

Yurdagül, 700 metrekare alan üzerine kurulu konağın restorasyon işlemlerini mimar olarak kendisinin üstlendiğini, tarihi dokuya uygun ve titizlikle çalışmaların yürütüldüğünü kaydetti.

Alım ve restorasyon 23 milyon liraya gerçekleşti

Konağın, MHP il yöneticileri, meclis üyeleri ve partiye gönül verenlerle birlikte alındığını ifade eden Yurdagül, "16 milyon liraya anlaştık. Eski İl Başkanlığı binamızı 3 milyon liraya, kadın kollarımızın kullandığı yeri de 1 milyon liraya sattık. Geriye kalan 12 milyon lirayı da toparladık. Restorasyon işlemleri ise 7 milyon liraya gerçekleştirilmiş oldu." diye konuştu.

Katılımcılara konağın restorasyon çalışmalarından önceki ve yeni halini gösteren Yurdagül, daha sonra tarihi mekanı gezdirdi.