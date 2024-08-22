Erzurum'da tır kazası: Sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Erzurum'da tır kazası: Sürücü hayatını kaybetti

Erzurum\'da tır kazası: Sürücü hayatını kaybetti

Erzurum'un Tortum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir tır bariyerlere çarptı ve sürücü yaşamını yitirdi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Tırın dorsesindeki iplikler yola saçıldı.

22.08.2024 23:16
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Erzurum'un Tortum ilçesinde bariyerlere çarpan tırın sürücüsü yaşamını yitirdi.

Yavuz Kaya (47) idaresindeki 35 PL 492 plakalı iplik yüklü tır, Aksukapı mevkisinde bariyerlere çarptı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık ekibi, Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Tırın dorsesindeki iplikler yola saçıldı.

Kaya'nın cesedi, Erzurum Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: AA

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