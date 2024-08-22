Erzurum'un Tortum ilçesinde bariyerlere çarpan tırın sürücüsü yaşamını yitirdi.
Yavuz Kaya (47) idaresindeki 35 PL 492 plakalı iplik yüklü tır, Aksukapı mevkisinde bariyerlere çarptı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.
Sağlık ekibi, Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Tırın dorsesindeki iplikler yola saçıldı.
Kaya'nın cesedi, Erzurum Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Son Dakika › Güncel › Erzurum'da tır kazası: Sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?