Erzurum'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
Ahmet Ş'nin (36) kullandığı 25 ADD 211 plakalı otomobil, E-80 Karayolu Caddesi stadyum kavşağındaki trafik ışıklarında Yunus K. (39) idaresindeki 25 KB 963 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücü Yunus K. ile araçlardaki Aybüke K, Ömer Faruk K, Elif Ş, Yüsra Ş, Zümra Ş, Necati H. ve Behice H. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Erzurum'da Trafik Kazası: 8 Yaralı - Son Dakika
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