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Erzurum'da trafikte yol verme meselesi yüzünden polis memurunu darbeden zanlılar adli kontrolle serbest bırakıldı - Son Dakika
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Erzurum'da trafikte yol verme meselesi yüzünden polis memurunu darbeden zanlılar adli kontrolle serbest bırakıldı

Erzurum'da ailesiyle seyahat eden bir polis memuru, trafikte yol verme meselesi yüzünden tartıştığı sürücü R.A. ve yanındaki E.D. tarafından darbedildi. Zanlılar gözaltına alındıktan sonra emniyetteki işlemleri tamamlandı ve adliyeye sevk edildi. Mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan zanlılar, serbest kalmışlardır.

Erzurum\'da trafikte yol verme meselesi yüzünden polis memurunu darbeden zanlılar adli kontrolle serbest bırakıldı
22.01.2024 - 17:29,
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Erzurum'da dün trafikte yol verme meselesi yüzünden polis memurunu darbeden iki zanlı adli kontrolle serbest bırakıldı.

Ailesiyle seyahat eden polis memurunu, trafikte yol verme meselesi yüzünden tartıştıktan sonra darbeden ve gözaltına alınan sürücü R.A. ile yanındaki E.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen iki zanlı, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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Erzurum, Adliye, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum'da trafikte yol verme meselesi yüzünden polis memurunu darbeden zanlılar adli kontrolle serbest bırakıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzurum'da trafikte yol verme meselesi yüzünden polis memurunu darbeden zanlılar adli kontrolle serbest bırakıldı - Son Dakika
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