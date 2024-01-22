Erzurum\'da trafikte yol verme meselesi yüzünden polis memurunu darbeden zanlılar adli kontrolle serbest bırakıldı

Erzurum'da dün trafikte yol verme meselesi yüzünden polis memurunu darbeden iki zanlı adli kontrolle serbest bırakıldı.

Ailesiyle seyahat eden polis memurunu, trafikte yol verme meselesi yüzünden tartıştıktan sonra darbeden ve gözaltına alınan sürücü R.A. ile yanındaki E.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen iki zanlı, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.