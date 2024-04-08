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Erzurum'da, Türk Polis Teşkilatı'nın 179'uncu yıl dönümü coşkusu

ERZURUM - Erzurum'da Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla bir dizi program gerçekleştirildi.

Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Erzurum'da ilk olarak Havuzbaşı Atatürk çelenk sunma töreni düzenlendi. Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Atatürk Anıtı önünde çelenk sunma programı yapıldı. Erzurum Emniyet Müdürü Kadir Yırtar ve Erzurum Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdür Mehmet Özdemir tarafından anıta çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı marşlar söyledi, motosikletli polis timleri gösteri yaptı.

Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle düzenlen programlar çerçevesinde Erzurum Asri Mezarlık'ta bulunan şehit polis kabirleri ziyaret edildi. Şehitlik ziyaretlerinde Kuran-ı Kerim okundu, dualar edildi ve kabirlere karanfiller bırakıldı. Programlara emniyet ve jandarma personeli, vatandaşlar katıldı.