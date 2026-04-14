Erzurum\'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Erzurum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda bir yol kontrol noktasında durdurdukları bir araçta ve sürücünün adresinde yaptıkları aramada, bir miktar uyuşturucu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 7 bin 750 lira ele geçirdi, zanlıyı gözaltına aldı.

Ekiplerce yapılan farklı bir çalışmada ise Yakutiye ve Aziziye ilçelerinde belirlenen 4 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 57 gram sentetik uyuşturucu ile 2 kullanım aparatı ve 2 cep telefonu ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.