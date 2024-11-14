Erzurum'da Uyuşturucu Operasyonu: 38 Kilo Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Erzurum'da Uyuşturucu Operasyonu: 38 Kilo Ele Geçirildi

Erzurum\'da Uyuşturucu Operasyonu: 38 Kilo Ele Geçirildi

Erzurum'da yapılan narkotik operasyonlarında 38 kilo uyuşturucu ve 19 bin 500 lira ele geçirildi.

14.11.2024 12:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da düzenlenen operasyonlarda 38 kilo 328 gram uyuşturucu ile 19 bin 500 lira ele geçirildi.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyon gerçekleştirdi.

Narkotik madde arama köpeği "Hera"nın desteğiyle yapılan operasyonda, 37 kilo 150 gram skunk maddesi ile 19 bin 500 lira para ele geçirildi.

Narkotik ekipleri bir diğer operasyonda ise yutmak suretiyle uyuşturucu madde taşıdığı değerlendirilen şüpheliyi gözaltına aldı.

Yapılan incelemede vücudunda 175 kapsül halinde 1 kilo 178 gram sentetik uyuşturucu tespit edilen zanlı gözaltına alındı.

Operasyonlarda gözaltına alınan iki zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

Erzurum Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Operasyon, Güvenlik, Narkotik, erzurum, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum'da Uyuşturucu Operasyonu: 38 Kilo Ele Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşecek
12:33 Ankara ve İstanbul’un ardından Beykoz Belediyesi’ne de inceleme başlatıldı Ankara ve İstanbul'un ardından Beykoz Belediyesi'ne de inceleme başlatıldı
12:00 MSB’den “Yeni harekat gelecek mi“ sorusuna yanıt: Yeri ve zamanı gelince gereken yapılır MSB'den "Yeni harekat gelecek mi?" sorusuna yanıt: Yeri ve zamanı gelince gereken yapılır
11:16 Yangında 5 çocuğunu kaybeden Melisa Akcan: 8 bin lira yardım yapıyorlardı, onu da 4 bin liraya indirdiler Yangında 5 çocuğunu kaybeden Melisa Akcan: 8 bin lira yardım yapıyorlardı, onu da 4 bin liraya indirdiler
11:15 Bakan Tekin’den CHP’li milletvekillerinin sözlerine çok konuşulacak yanıt Bakan Tekin'den CHP'li milletvekillerinin sözlerine çok konuşulacak yanıt
17:47 Nuri Şahin, Süper Lig’in yıldızına kafayı taktı Nuri Şahin, Süper Lig'in yıldızına kafayı taktı
17:38 Görenler cep telefonuna sarıldı, itfaiye ağ atıp yakaladı Görenler cep telefonuna sarıldı, itfaiye ağ atıp yakaladı
17:37 Narin’in katilini ortaya çıkaracak Dara Üs Bölgesinden kaydedilen görüntülere ulaşıldı Narin'in katilini ortaya çıkaracak Dara Üs Bölgesinden kaydedilen görüntülere ulaşıldı
17:18 Acılı babayı televizyonda gören Bakan Tunç, savcıyı aramış: Kelepçeyi çıkartın Acılı babayı televizyonda gören Bakan Tunç, savcıyı aramış: Kelepçeyi çıkartın
17:14 Hep kazanan Musk’a kötü haber Hep kazanan Musk'a kötü haber!
17:06 Mike Tyson-Jake Paul maçının servet değerindeki biletleri boks tarihine geçti Mike Tyson-Jake Paul maçının servet değerindeki biletleri boks tarihine geçti
17:06 Galatasaraylı Yiğit’in organları 4 çocuğa umut oldu Galatasaraylı Yiğit'in organları 4 çocuğa umut oldu
17:05 Özlem Zengin’den İzmir’deki Trajik Olaya İlişkin Açıklama: ’Sebep Sadece Ekonomik Değil’ Özlem Zengin'den İzmir'deki Trajik Olaya İlişkin Açıklama: 'Sebep Sadece Ekonomik Değil'
17:01 Mahruki’ye Sosyal Medya Nedeniyle Soruşturma Mahruki'ye Sosyal Medya Nedeniyle Soruşturma
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2024 13:16:13. #1.13#
SON DAKİKA: Erzurum'da Uyuşturucu Operasyonu: 38 Kilo Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.