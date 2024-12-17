Erzurum'da "Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları" gerçekleşti - Son Dakika
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Erzurum'da "Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları" gerçekleşti

Erzurum\'da "Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları" gerçekleşti

Erzurum'da şehit yakını ve gaziler, "Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları" programı kapsamında lise öğrencileriyle bir araya geldi.

17.12.2024 12:18
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Erzurum'da şehit yakını ve gaziler, "Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları" programı kapsamında lise öğrencileriyle bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Yakutiye ilçesindeki Atatürk Anadolu Lisesi'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda sinevizyon gösterisi sunuldu, okulda görevli öğretmenler türkü seslendirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, burada yaptığı konuşmada, programın amacının bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin simgesi olan kahramanlık ve vatan sevgisi temalarını derinlemesine anlamak olduğunu söyledi.

Bu değerleri gençlerle paylaşmak için milletin en kıymetli emanetleri olan şehit ve gazi yakınlarıyla bir arada bulunmanın gururunu yaşadıklarını belirten Aykut, şunları kaydetti:

"Tarih boyunca bağımsızlığına ve hürriyetine aşkla bağlı bir millet olarak, vatan toprağına düşen her bir kar tanesinde, bayrağımızın dalgalandığı her ufukta şehitlerimizin ve gazilerimizin izleri vardır. Bugün burada bu vesikayı taşımakla sorumlu olan gençlerimizle bir arada olmak, bizler için büyük gurur kaynağıdır.

Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şu sözlerini hatırlatmak isterim: 'Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır.' Bu söz, bizlere sorumluluklarımızı en iyi şekilde yerine getirmenin, vatan sevgisinin bir gereği olduğunu anlatmaktadır. Unutmayalım ki kahramanları olmayan bir milletin geleceği de olamaz. Bizler, atalarımızın bıraktığı bu kutlu mirasa sahip çıkarak, birlik ve beraberlik içinde çalışacak ve ülkemizi daha aydınlık yarınlara siz gençlerle taşıyacağız."

Konuşmaların ardından programa katılan şehit yakını ve gaziler, öğrencilerle sohbet etti.

Kaynak: AA

erzurum, Kültür, Güncel, Son Dakika

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