Erzurum'da Yaban Hayvanlarına Yardım Eli

TÜRKİYE'de kışın en sert geçtiği illerden Erzurum'da Muhammed Aydın, yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için atlı kızakla ulaştığı kırsal alanlara yem bıraktı.

Son yılların en yoğun kar yağışının yaşandığı Erzurum'da yaban hayat unutulmadı. Aziziye ilçesine bağlı kırsal Söğütlü Mahallesi'nde yaşayan ve özel bir firmada depo görevlisi olarak çalışan Muhammed Aydın, ağır kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için harekete geçti. Araçların ulaşamadığı yaklaşık 12-13 kilometre mesafedeki araziye atlı kızakla giden Aydın, farklı noktalara ot, yem, buğday ve ekmek bırakarak yaban hayvanlarını besledi. Bu yıl kış şartlarının oldukça ağır geçtiğini ifade eden Aydın, arazide kar kalınlığının çok fazla olduğunu söyledi. Yaban hayvanlarının yem bulmakta güçlük çektiğini anlatan Aydın, "Yabani hayvanları beslemek için mahallemizin yaklaşık 12-13 kilometre uzağındaki kırsal alana atlı kızağımla ulaştım. Alanlara, ot, yem ve ekmek parçaları bıraktım. Malum Erzurum'da kış uzadı, kar da fazla yağdı. Bu yüzden yaban hayvanlarını da düşünmek gerekiyor" dedi.

'HERKESİ YABAN HAYVANLARINA YARDIMCI OLMAYA DAVET EDİYORUM'

İmkanları ölçüsünde yaban hayvanlarına destek olmaya çalıştıklarını vurgulayan Aydın, "Elimizden geldiğince yaban hayvanlarını düşünmeye çalışıyoruz. İnşallah bir nebze de olsa faydamız olur. Bu vesileyle herkesi de yaban hayvanlarına yardımcı olmaya davet ediyorum. Sonuçta bu dünyada hep birlikte yaşıyoruz" diye konuştu. Aydın, vatandaşları da yaban hayata destek olmaya çağırdı.