Erzurum'da yağış ve fırtına... Çatılar uçtu, bazı ağaçlar devrildi - Son Dakika
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Erzurum'da yağış ve fırtına... Çatılar uçtu, bazı ağaçlar devrildi

Erzurum'da iki gündür etkisini artırarak devam eden sağanak yağış ve fırtına, hayatı olumsuz etkiliyor. Pasinler ilçesinde meydana gelen fırtına sonucunda bazı ağaçlar yerinden söküldü, evlerin çatıları uçtu. Meteoroloji yetkilileri, Erzurum, Ardahan ve Erzincan'ın doğu kesimlerinde kuvvetli yağışların beklendiğini ve vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini açıkladı.

14.05.2024 00:17
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Erzurum'da yağış ve fırtına... Çatılar uçtu, bazı ağaçlar devrildi

ERZURUM - Erzurum'da iki gündür etkisini artırarak devam eden sağanak yağış zaman zaman hayatı olumsuz etkiliyor.

Yağış ve fırtınanın etkili olduğu Erzurum'da Pasinler ilçesi Kevenlik Köyünde meydana gelen fırtına hasara neden oldu. Can ya da yaralanmanın olmadığı köyde bazı ağaçlar yerinden söküldü, evlerin çatıları uçtu. Fırtına sonrası oluşan hasarları tespit ve müdahale için ekipler köyde inceleme başlattı.

Meteoroloji 12 Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği; yağışların Erzurum, Ardahan ve çevreleri ile Erzincan'ın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağının tahmin edildiğini açıkladı. Kuvvetli yağış uyarısı yapan Meteoroloji uzmanları yağışların gece saatlerinden itibaren Erzurum, Ardahan ve çevreleri ile Erzincan' ın doğusunda yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şekliden olacağını ifade ederek, "Yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına, yüksek ve dağlık kesimlerde buzlanma ve don olayı ile ile ulaşımda aksamalar vb.) karşı vatandaşlarımızın ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir." dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Erzurum'da yağış ve fırtına... Çatılar uçtu, bazı ağaçlar devrildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum'da yağış ve fırtına... Çatılar uçtu, bazı ağaçlar devrildi - Son Dakika
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