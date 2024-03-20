Erzurum'da yalnız yaşayan 5 çocuk babası evinde ölü bulundu.
Yunusemre Mahallesi Turgut Sokak'ta bir apartman ikinci katındaki dairesinde yalnız yaşayan Metin Aksak (69), eve gelen yakınları tarafından ölü bulundu.
Yakınlarının haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası Aksak'ın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Eşinden ayrı yaşadığı ve 5 çocuk babası olduğu belirtilen Aksak'ın, KOAH ve kanser hastası olduğu öğrenildi.
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