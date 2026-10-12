Erzurum\'da yaz turizmi kışı geride bıraktı, ilk 8 ayda 428 bin 563 ziyaretçi geldi

ERZURUM Valiliği tarafından açıklanan 2026 yılının 8 aylık turizm istatistikleri, kentte yaz aylarında yaşanan turist hareketliliğinin kış aylarını geride bıraktığını ortaya koydu. Ocak ayında 65 bin 465, şubatta 51 bin 254 olan ziyaretçi sayısı, temmuzda 66 bin 662, ağustos ayında ise 69 bin 716 olarak kayıtlara geçti. Atatürk Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Işık, "Demek ki bizim Erzurum'daki turizm arzımız özellikle yerli turizme hitap ediyor. Palandöken'i parlatamıyor, tanıtamıyoruz. Bu destinasyonu pazarlayamıyoruz anlamına da geliyor. Elimizde altın değerinde olan kış turizmini istediğimiz seviyeye çıkaramıyoruz" dedi.

Erzurum Valiliği, 2026 yılının ilk 8 aylık döneminde kente gelen turist sayısını açıkladı. İstatistiklere göre, kentte yılın ilk 8 ayında ziyaretçi sayısında dikkat çekici bir artış yaşandı. Özellikle yaz aylarında kaydedilen rakamlar, Erzurum'da turizm hareketliliğinin kış mevsimiyle sınırlı kalmadığını ortaya koydu. İstatistiklere göre 2025 yılının ilk 8 ayında 313 bin 4 olan turist sayısı, 2026'nın aynı döneminde 428 bin 563'e yükseldi. Aylara göre kente gelen ziyaretçi sayısı şöyle gerçekleşti:

"Ocak 65 bin 465, Şubat 51 bin 254, Mart 42 bin 958, Nisan 36 bin 610, Mayıs 43 bin 217, Haziran 52 bin 681, Temmuz 66 bin 662, Ağustos 69 bin 716."

GECELEME SAYISI 761 BİNİ AŞTI

Turist sayısındaki artış, geceleme rakamlarına da yansıdı. 2025 yılının ilk 8 ayında 596 bin 896 olan toplam geceleme sayısı, 2026'nın aynı döneminde 761 bin 278 olarak gerçekleşti. İstatistiklere göre 2026 yılındaki turizm hareketliliğinin en önemli unsurlarından biri yerli turist sayısındaki yükseliş oldu. 2025 yılının ilk 8 ayında 285 bin 650 olan yerli turist sayısı, 2026'nın aynı döneminde 403 bin 634'e yükseldi. Ziyaretçi sayısının yıl sonuna kadar 600 binin üzerine çıkmasının beklendiği bildirildi.

YAZ TURİZMİ ÖNE ÇIKTI

Uzun yıllar kış turizmi, özellikle de Palandöken Kayak Merkezi ile öne çıkan Erzurum'da, açıklanan istatistikler yaz turizminin de önemli bir paya sahip olduğunu ortaya koydu. Yaz aylarında ulaşılan ziyaretçi sayıları, kentin dört mevsim turizm merkezi olma hedefi açısından dikkat çekici bir tablo oluşturdu. Doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel mirası, yaylaları ve alternatif turizm imkanlarıyla öne çıkan Erzurum'da yaz aylarında artan hareketlilik, turizm sektörünün yıl geneline yayılması açısından da önem taşıyor.

PALANDÖKEN'İ PARLATAMIYORUZ

İstatistikleri değerlendiren Atatürk Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Işık, "İlk 8 ayda gözüken o ki, bir önceki döneme göre turizm hareketliliği yüzde 36,9'luk bir artış göstermiş. Geceleme tarafında da yüzde 27,5'lik bir artış var. Bu rakamların detayına indiğimizde gördüğümüz şey şu ki; Erzurum'da turizmin gelişimi belirli bir hızla artarken, kış turizminde de yerinde sayma veya istenilen ölçüde artmama söz konusu. Rakamları incelediğimizde görüyoruz ki, ciddi derecede bir yerli turizm hareketliliği olmuş. Bu Erzurum turizmi için ciddi bir büyüme. Gelir açısından olayı değerlendirme noktasında bu konuda sınıfta kaldığımızı net bir şekilde söyleyebiliriz. Kentte turisti tutmak için turizm arzımızı kontrol etmemiz lazım. Demek ki bizim Erzurum'daki turizm arzımız özellikle yerli turizme hitap ediyor. Palandöken'i parlatamıyor, tanıtamıyoruz. Bu destinasyonu pazarlayamıyoruz anlamına da geliyor. Elimizde altın değerinde olan kış turizmini istediğimiz seviyeye çıkaramıyoruz" diye konuştu.

TURİST OLARAK DEĞERLENDİRMEK YANLIŞ OLUR

Yaz döneminde gelenleri turist olarak değerlendirmenin yanlış olacağını belirten Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Kuzeydoğu Anadolu Bölge Başkanı Nuh Şenol ise "Yaz dönemi konaklama sayısını turist olarak değerlendirmek yanlış olur diye düşünüyorum. Yaz döneminde gelenler turist olarak gelmiyor. Sıla-i rahim için aile ya da akraba, dost ziyaretlerine gelen insanlar var. Pazarlama sektörü sebebiyle kalanlar var. Bölgeyi konaklama olarak kullanıp Gürcistan ya da başka illere gidenler var. Sadece burada konaklama yapan insanları düşündüğümüz zaman o verileri turist sayısı olarak değerlendirmek yanlış olur" dedi.

'YURT DIŞI UÇUŞ YOK'

Kış turizmi noktasında ciddi manada tanıtım eksikliği olduğunu ifade eden Nuh Şenol şunları söyledi:

"Kış turizmiyle alakalı uluslararası turizm piyasasında çok ciddi manada tanıtım eksikliğimiz var. Uçak sefer sayılarıyla alakalı çok ciddi sıkıntımız var. Uluslararası uçuşlara açık bir havalimanımız var ama maalesef yurt dışı uçuşumuz yok. Buradan yaptığımız görüşmelerde özellikle Körfez ülkelerinden çok ciddi manada talep var ama aktarmalı uçuş sebebiyle maalesef tercih etmiyorlar. Bu da bizim açımızdan negatif bir duruma dönüşüyor. Palandöken bırakın Türkiye, dünyadaki kayak tesislerine baktığımızda çok ciddi manada son teknolojiyle donatılmış bir kayak merkezi. Gerek pistlerinin uzunluğu gerek burada yapılan şampiyonalar tanıtımında ya da turist çekiminde yeterli olmuyor. Maalesef ulaşım sorunu bize darbe vuruyor."

TARİHİ YERLER TALEP GÖRDÜ

Turizm Otel Yöneticileri Derneği (TUROYD) Yönetim Kurulu Üyesi ve Doğu Anadolu Bölge Başkanı Ali Güney ise 2025-2026 kış sezonunu iyi kapattıklarını söyledi. Yaz aylarında görülen artışın tarihi, turistik yerlere gösterilen ilgiden kaynaklandığını belirten Güney, "Yazın Erzurum'un tarihi yerleri talep gördü. Onun için genel anlamda bir yoğunlaşma oldu. Yakutiye Medresesi, Çifte Minareli Medrese, Taşhan gibi tarihi yerlerin yanısıra gastronomi turizmi de bu sayıyı artırdı. Erzurum, kalibresi yüksek bir şehir. Erzurum'da hem kış hem yaz turizminin yanı sıra kongre turizmi ve yüksek irtifa kamp merkeziyle ilgili çalışma yapmamız lazım. Bütün bunlar sağlanırsa Erzurum'un daha iyi tanıtım yapacağına inanıyorum. Bu arada özellikle kış aylarında uçak sayısının artırılması gerekir" diye konuştu.