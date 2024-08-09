Erzurum'da yem ve gıda ürünlerine yönelik denetim gerçekleştirildi - Son Dakika
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Erzurum'da yem ve gıda ürünlerine yönelik denetim gerçekleştirildi

Erzurum\'da yem ve gıda ürünlerine yönelik denetim gerçekleştirildi

Erzurum'da yem ve gıda ürünlerine yönelik yapılan denetimlerde olumsuzluklar tespit edildi ve işletmelere cezai işlem uygulandı.

09.08.2024 18:21
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Erzurum'da yem ve gıda ürünlerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte yem ve gıda ürünlerine yönelik denetimler aralıksız sürüyor.

Çalışmalar kapsamında yem, gıda ve gıda ile temas eden malzeme üreten işletmelere yönelik, 2-9 Ağustos arasında 350 denetim yapıldı.

Denetimlerin sonucunda olumsuzluk tespit edilen hususlarda işletmelere 146 bin 82 lira cezai işlem uygulandı.

Ayrıca analize dayalı yapılan çalışmalarda ise 16 numune alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Erzurum'da yem ve gıda ürünlerine yönelik denetim gerçekleştirildi - Son Dakika

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