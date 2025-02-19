Erzurum'da Yoğun Kar Nedeniyle Eğitime Ara Verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Erzurum'da Yoğun Kar Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Erzurum'un Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle, tüm eğitim kurumlarında 20 Şubat 2025 tarihinde eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verileceği açıklandı. Ayrıca hamile ve engelli kamu çalışanları da idari izinli sayılacak.

19.02.2025 23:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ERZURUM'un Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçesinde yoğun kar nedeniyle eğitim- öğretime yarın ara verildi.

Erzurum Valiliği'nce yapılan açıklamada, "Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, ilimizde etkili olan yoğun kar yağışının ilerleyen saatlerde etkisini artırarak devam edeceği beklendiğinden, ulaşımda yaşanabilecek olumsuzların önlenmesi ve öğrencilerimizin güvenliğini sağlamak amacıyla Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerindeki tüm eğitim kurumlarında (anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde), 20 Şubat 2025 Perşembe günü eğitim- öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi.

Valilik ayrıca, belirtilen ilçelerdeki kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de aynı tarihte idari izinli sayılacağını bildirdi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Palandöken, Yakutiye, Aziziye, Erzurum, Güncel, Eğitim, Yaşam, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum'da Yoğun Kar Nedeniyle Eğitime Ara Verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:40 Silahla şakalaşırken kendisini vurdu O anlar kamerada Silahla şakalaşırken kendisini vurdu! O anlar kamerada
15:37 Meteoroloji’den İstanbul için kritik uyarı: Okullar yarın da kapalı olmalı Meteoroloji'den İstanbul için kritik uyarı: Okullar yarın da kapalı olmalı
14:54 Kerimcan Durmaz tahliye edildi Kerimcan Durmaz tahliye edildi
14:48 Yine domuz eti rezaleti Bakanlık listeyi yeniledi, bu firmalardan uzak durun Yine domuz eti rezaleti! Bakanlık listeyi yeniledi, bu firmalardan uzak durun
14:37 Müge Anlı’yı isyan ettiren rezillik: İlk kez bu kadar ahlaksızlık görüyorum Müge Anlı'yı isyan ettiren rezillik: İlk kez bu kadar ahlaksızlık görüyorum
22:28 Kara teslim olan İstanbul’da kar küreme aracı dahi yolda kaldı Kara teslim olan İstanbul'da kar küreme aracı dahi yolda kaldı
22:17 Yeniden Refah Partili belediye başkanı partisinden istifa etti Yeniden Refah Partili belediye başkanı partisinden istifa etti
22:17 Ankara’da kar yağışı etkili oluyor Ankara'da kar yağışı etkili oluyor
22:08 Arda Güler’e 3 dünya devi birden talip oldu Arda Güler'e 3 dünya devi birden talip oldu
21:55 Ankara Valisi: Kar yağışı azaldı, eğitime ara verilmesine şimdilik gerek duyulmamıştır Ankara Valisi: Kar yağışı azaldı, eğitime ara verilmesine şimdilik gerek duyulmamıştır
21:42 Etkili kar yağışı nedeniyle 2. ve 3. Lig maçlarının tamamı ertelendi Etkili kar yağışı nedeniyle 2. ve 3. Lig maçlarının tamamı ertelendi
21:31 Stent pazarlığı skandalında mağdur hasta ilk kez konuştu Stent pazarlığı skandalında mağdur hasta ilk kez konuştu
21:12 Galatasaray’ın Sevilla’ya sattığı Marcao, Brezilya’ya geri dönüyor Galatasaray'ın Sevilla'ya sattığı Marcao, Brezilya'ya geri dönüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2025 16:35:36. #1.12#
SON DAKİKA: Erzurum'da Yoğun Kar Nedeniyle Eğitime Ara Verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.