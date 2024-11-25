Erzurum\'da Yoğun Kar Yağışı: Türk Kızılay Yolda Kalanlara Yardım Eli Uzattı

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ERZURUM'da yoğun kar yağışı etkisini sürdürürken, Türk Kızılay, yolda kalanlara yiyecek- içecek ikramında bulundu.

Erzurum'da dün gece başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kent merkezinde 20 santimetre, yüksek kesimlerde ise 50 santimetreyi geçen kar kalınlığı ulaşımı olumsuz etkiledi. Erzurum- Çat- Bingöl, Erzurum- Bayburt, Erzurum- Aşkale- Erzincan karayollarında araçlarla mahsur kalanların yardımına Türk Kızılay ekipleri koştu. Görevliler, araç sürücüleri ve vatandaşlara bisküvi, kek, meyve suyu, içme suyundan oluşan ikramlık malzemeler dağıttı.

Türk Kızılay yöneticileri, kötü hava şartları sürdüğü müddetçe destek çalışmalarına devam edeceğini belirtti.